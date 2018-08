Antje Lezius (CDU): "Wir müssen jetzt liefern"

Die Idar-Obersteiner CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Lezius freut sich über die Ernennung von Julia Klöckner zur Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft: „Der ländliche Raum, Landwirtschaft und Weinbau haben in ihr eine starke Anwältin, die tief in Rheinland-Pfalz und im Kreis verwurzelt ist."

Bundestagsabgeordnete Antje Lezius (rechts) hatte Julia Klöckner im März als eine der Ersten zur Ernennung als Ministerin gratuliert.

Foto: Büro Lezius

Und auch an anderer Stelle sei die Landesgruppe Rheinland-Pfalz/Saarland in der Führungsebene von Staat und Partei gut vertreten: "Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der Parlamentarische Geschäftsführer Patrick Schnieder, der Parlamentarische Staatssekretär Thomas Gebhart und Erwin Rüddel als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses wissen um die Bedürfnisse unserer Region“, schreibt Lezius in einer Presseerklärung.

„Und auch persönlich bin ich glücklich, dass die Arbeit an den vor uns liegenden Herausforderungen jetzt mit voller Kraft losgehen kann.“ Als Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, als stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss sowie in der Arbeitsgemeinschaft Brexit könne sie an vielen relevanten Themen mitarbeiten. „Deutschland hat lange genug gewartet, jetzt wollen und müssen wir liefern“, so Lezius.