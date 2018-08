Anerkannte Asylbewerber ziehen nicht aus: Kreis legt drauf

38 anerkannte Asylbewerber – also Flüchtlinge mit Bleiberecht – leben derzeit in vom Landkreis angemieteten Wohnungen, die eigentlich für (neue) Asylsuchende gedacht sind. Dies verursacht Mehrkosten von etwa 55.000 Euro im Jahr.

Eigentlich müssten sich Flüchtlinge mit Bleiberecht nach Abschluss des Asylverfahrens selbst um eine neue Bleibe kümmern. Das tun aber die wenigsten. Und den Mietvertrag vom Kreis übernehmen – das wollen meist die Vermieter nicht...

Foto: dpa



Laut Kreisverwaltung entstehen für Unterkunft und Nebeneinkünfte monatlich rund 300 Euro Kosten pro Kopf. Bei derzeit 38 Personen sind das 137.000 Euro, das Job-Center erstattet rund 82.000 Euro. Darüber informierte die Kreisverwaltung jetzt den Kreisausschuss. Man habe aus humanitären Gründen angesichts der frostigen Temperaturen bislang auf weitere Schritte verzichtet, sagte Landrat Matthias Schneider und bat um Zustimmung, bis zum Ende des Jahres weiter so verfahren zu dürfen. Seine Verwaltung arbeite an einer Lösung des Problems.

Eigentlich wechseln Personen mit Bleiberecht automatisch in die Zuständigkeit des Job-Centers und werden dann genau so behandelt wie deutsche Arbeitslose im Rechtskreis StGB II – das heißt: Die Betroffenen suchen sich selbst eine Wohnung, mieten diese eigenständig an und reichen die Kosten beim Job-Center ein, das sie dann bis zu einer Höchstgrenze übernimmt.

So könne man aber mit Flüchtlingen nicht verfahren, sie seien zu derartigen Interaktionen meist noch nicht in der Lage, sagte der Landrat. Hier müsse man im Rahmen der Integration Hilfestellung geben. Das treffe im Übrigen auch auf Dinge wie Mülltrennung, Wasserverbrauch oder Heizkostenminimierung zu – auch da hätten die Betroffenen keinerlei Erfahrung und meist noch kein Gespür entwickelt. Hinzu kämen die bei einem Auszug oft immensen Renovierungskosten, die ebenfalls der Landkreis als Mieter zu tragen hat.

Vermieter wollen keine Änderung



Zwar bemühten sich die Mitarbeiter der Sozialabteilung, die Betreffenden zum Auszug zu bewegen, meist jedoch vergeblich. Das hänge auch damit zusammen, dass es für Asylberechtigte sehr schwer ist, eine Wohnung zu bekommen: Die Vermieter haben lieber den Landkreis als Mieter als einen Asylberechtigten, erläuterte der Landrat. Bliebe nur die Zwangsräumung, die erfahrungsgemäß nicht einfach, meist sehr teuer und „mit erheblichen Nebengeräuschen“ (Schneider) verbunden sei.

Ganz so einfach durchwinken – gerade angesichts des unausgeglichenen Haushalts und den neuerlichen Sparauflagen der Aufsichtsbehörde – wollte der Ausschuss das Thema dann aber doch nicht.

„Das ist Sache des Job-Centers, dafür sind wir gar nicht zuständig“, forderte SPD-Kreistagsmitglied Stefan Worst eine saubere Trennung. Wenn man dies so beschließe, falle das unter „Freiwillige Leistungen“ und werde von der ADD sicherlich moniert. Zudem zahle man quasi doppelt, da ja das eigentlich zuständige Job-Center zum Teil aus Mitteln des Landkreises gespeist werde.

Alscher fordert Energiescouts

Auch FLKB-Sprecher Bernhard Alscher wandte sich gegen den Verwaltungsvorschlag: „Wir sind da nicht zuständig.“ Er fürchtet zudem, dass die Übernahme der erhöhten Nebenkosten durch Strom, Wasser und Heizung zu einer Dauerbelastung des Kreishaushalts führen werde. Dem müsse man entgegenarbeiten – etwa mit der Einführung von Wohn- oder Energiescouts, die die Bewohner der kreiseigenen Wohnungen trainieren, wie man Ressourcen spart und wie man zum Beispiel in Deutschland Müll trennt. Zu diesem Thema habe er „im sehr teuren Integrationskonzept des Kreises nix gefunden“. Alscher betonte, dass er dabei keinen Unterschied zwischen Deutschen und ausländischen Leistungsempfängern mache.

Thomas Petry (Grüne) ging sogar noch einen Schritt weiter: „Wie man mit Müll, Altglas und Grüngut umgeht, wissen die meisten unserer Mitbürger nicht – da braucht man sich nur den Zustand der Sammelstellen anzusehen.“ Petry möchte in dieser Frage den Abfallwirtschaftsbetrieb stärker in die Pflicht nehmen, damit die Verbraucher besser informiert und geschult werden.

Brünesholz: Fluch der guten Tat

Sozial-Dezernent Hans-Jürgen Brünesholz sprach von einem „Fluch der guten Tat“: Während es im Kreis Birkenfeld früh gelungen sei, allen Geflüchteten vernünftigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen, seien diese in vielen anderen Kommunen bis heute in Turnhallen und Notunterkünften untergebracht: „Dort gibt es diese Folgeprobleme natürlich nicht.“ Brünesholz verwahrte sich gegen den Anschein, „die Verwaltung habe hier die Hände in den Schoß gelegt. Wir versuchen immer wieder, dass die Leute ausziehen oder den Mietvertrag übernehmen. Das geht aber nur einvernehmlich“ – es sei denn, man wolle es auf eine Zwangsräumung ankommen lassen. Rechtlich sei die Sache klar: Der Kreis ist eigentlich nicht zuständig. Hier gehe es um eine politische Entscheidung, ob man eine verträgliche Lösung anstrebe oder die Leute im Regen stehen lassen wolle, sagte Landrat Schneider.

CDU-Sprecherin Kirsten Beetz wunderte sich angesichts der Diskussion, „was aus unserer Willkommenskultur geworden ist“. Die meisten Flüchtlinge kämen aus Regionen, „wo man keinen Winter kennt und auch keine Heizkostenabrechnung“. Man könne den Menschen nicht vorwerfen, dass sie sich noch nicht auskennen. Viel wichtiger sei es, die Leute in Arbeit zu bringen: „Dass die auf eigene Füße kommen, wollen wir doch alle. Das mit den Wohnungen ist ja kein Dauerzustand.“

Hans-Jürgen Noss (SPD) empfahl, erneut mit dem Job-Center zu verhandeln, ob in diesen Fällen nicht mehr als die bislang üblichen 180 Euro pro Kopf geleistet werden können. Ähnlich sah es Wolfgang Augenstein (LUB): „Das Job-Center kann sich da nicht rausziehen.“ Tanja Krauth (Linke) empfahl, bei solchen Konflikten intensiv mit den Betroffenen zu reden. Volkmar Pees (SPD) verwies auf entsprechende Schulungen, die es beim Café International beispielsweise in Idar-Oberstein schon lange gebe.

Am Ende wurde ein abgewandelter Beschlussvorschlag, wonach nur noch für die Dauer des Jahres 2018 so verfahren werden und die Verwaltung bis zum neuen Haushaltsjahr eine Lösung präsentieren soll, bei zwei Gegenstimmen (Worst und Alscher) akzeptiert.

Von unserem Redaktionsleiter Stefan Conradt