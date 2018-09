Amnestie: Vererbte Pistolen sollen in den Schrott wandern

Noch bis 1. Juli können illegale Waffen und verbotene Munition im Rahmen der einjährigen Waffenamnestie bei der Kreisverwaltung Birkenfeld oder bei der Polizei abgegeben werden. Doch bereits jetzt gibt es erste Zahlen der Kontrollbehörde. Ein Blick auf den aktuellen Zwischenstand verrät: Das Angebot wird nur von vergleichsweise wenigen Menschen in Anspruch genommen. „Bis zum 10. April wurden bisher 63 Waffen abgegeben, 45 davon seit Anfang des Jahres“, heißt es auf Anfrage der Nahe-Zeitung seitens der Kreisverwaltung.

Noch bis zum 1. Juli dürfen Waffen im Rahmen der laufenden Waffenamnestie straffrei abgegeben werden. Foto: picture alliance

Bei der bislang letzten Waffenamnestie im Jahr 2009 fiel die Bilanz ähnlich aus: Damals wurden insgesamt 71 erlaubnispflichtige, aber auch erlaubnisfreie Waffen abgegeben. Mit der Waffenamnestie soll vor allem Erben geholfen werden, die ungewollt in den Besitz alter Waffen gelangen und kein Interesse daran haben, eine Erben-Waffenbesitzkarte zu beantragen. Genau so ist es auch im Kreis Birkenfeld: „Überwiegend stammen die Waffen aus dem Nachlass verstorbener Verwandter oder aus Speicherfunden“, erläutert ein Sprecher der Birkenfelder Kreisverwaltung. Aber auch jeder andere kann seine Waffe noch bis zum Juli loswerden, ohne für den illegalen Besitz bestraft zu werden. Einige Waffen sind allerdings von dieser Regelung ausgeschlossen. Waffen, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, und erlaubnisfreie Schreckschuss- oder Luftdruckwaffen nimmt die Kreisverwaltung nicht entgegen.

Wer eine Waffe abgeben möchte, kann das bei der zuständigen Waffenbehörde der Kreisverwaltung in der Schneewiesenstraße 25 in Birkenfeld zu den bekannten Öffnungszeiten umsetzen. Außerdem kann die Waffe aber auch bei der jeweils zuständigen Polizeiinspektion abgegeben werden. In jedem Fall sollte man vorher einen Termin vereinbaren. Und für den Transport wird den Besitzern geraten, die Waffe auf keinen Fall offen sichtbar mit sich zu tragen. Das Gerät sollte in einem verschlossenen Behältnis verstaut oder zumindest irgendwie eingepackt werden. Außerdem sollte die Waffe ungeladen und bestenfalls komplett von der Munition getrennt sein. Im Zweifel bietet die Kreisverwaltung an, den Transport mit der Waffenbehörde genauer abzusprechen.

Auch der Transport der Waffe wird nicht bestraft – sofern er auf direktem Weg zur Behörde stattfindet. Bei der Waffenbehörde angekommen, müssen sich die Besitzer ausweisen und – sofern sie es können – auch Angaben zur Herkunft der Waffe machen. „Die abgegebenen Waffen werden mit dem nationalen Waffenregister abgeglichen, um festzustellen, ob sie gegebenenfalls angemeldet sind. Die Polizei führt zudem eine ähnliche Überprüfung durch und ermittelt, ob diese als Verdachtswaffe erfasst sind“, erklärt die Kreisverwaltung das weitere Vorgehen. Sind alle Überprüfungen abgeschlossen, wird die Waffe vernichtet. Nach Ablauf der Strafamnestie macht man sich übrigens „wieder“ strafbar im Sinne des Paragrafen 52 des Waffengesetzes. Der Strafrahmen liegt zwischen einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

Von Désirée Thorn und Andreas Nitsch