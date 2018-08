Am Umwelt-Campus flogen wieder die Hüte: Mehr als 350 Absolventen verabschiedet

Unter dem Motto „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ (ein Zitat von Franz Kafka) verabschiedete der Umwelt-Campus Birkenfeld (UCB) in diesem Jahr 234 Bachelor- und 125 Master-Absolventen in eine erfolgreiche Zukunft.

„One, two, three – we are UCB“: Die frischgebackenen Master- und Bachelorabsolventen am Umwelt-Campus warfen traditionell mit ihren Hüten.

Foto: Umwelt-Campus​

Erfreulich viele Absolventen wollten gemeinsam ihren Studienabschluss feiern. So mussten die Bachelor- und Master-Absolventen bei der Feier am vergangenen Samstag räumlich getrennt werden. Durch eine parallele Organisation beider Veranstaltungen gelang es, für beide einen feierlichen und interessanten Rahmen zu bieten.

Die Vizepräsidentin der Hochschule Trier, Prof. Dr. Gisela Sparmann, begrüßte die Absolventen, Freunde und Familien, Professoren sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft, darunter auch den Minister für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes, Reinhold Jost, den Landrat des Landkreises Birkenfeld, Matthias Schneider, und den Bürgermeister der Stadt Birkenfeld, Miroslaw Kowalski. Gisela Sparmann sagte, sie freue sich sehr über die hohe Absolventenzahl und sprach über die wichtigen Entscheidungen, die im Leben zu treffen sind – Entscheidungen, die Menschen auf unterschiedliche Wege führen. „Eine solche Entscheidung brachte die diesjährigen Absolventen an den Umwelt-Campus Birkenfeld, jetzt wurden sie belohnt mit dem erfolgreichen Abschluss.“

Reinhold Jost berichtete von seiner Begeisterung über die gute Zusammenarbeit und die zahlreichen bestehenden und geplanten Kooperationen zwischen dem Saarland und dem UCB. Der Minister stellte heraus, dass der Hochschul-Standort Birkenfeld junge Menschen in der Region hält, indem er ihnen die Chance gibt, in ihrer Heimat zu studieren und nach dem Abschluss Arbeit in ebendieser Region zu finden.

Am Umwelt-Campus studierten nicht nur viele junge Menschen aus dem Saarland, ein Absolvent des Master-Studiengangs „Europäisches Wirtschaftsrecht“, Oliver Hoen, sei sogar sein persönlicher Referent. Jost bezeichnete den Umwelt-Campus als „ökologischen Vordenker und ökonomisches Vorbild“ für die Region und rief die Absolventen dazu auf, stolz darauf zu sein, an der grünsten Hochschule Deutschlands studiert zu haben. Umgekehrt könne der Umwelt-Campus auch stolz auf seine Absolventen sein, die nun „den Geist dieses Umwelt-Campus in die berufliche Praxis tragen“. Am Ende seiner Rede wünschte Jost den Absolventen viel Glück und Erfolg auf ihren weiteren Wegen und verabschiedete sich mit einem typisch saarländischen „Glück auf“.

Nun ergriffen die Absolventen das Wort. Lorena Hetzer (Bachelor Umweltplanung/Umwelttechnik), Laura Kirsch (Bachelor Umweltwirtschaft/Umweltrecht), Hannah Bohr (Master UW/UR), Juri Dinges und Mats Bremer (beide Master UP/UT) reflektierten sehr bewegend und amüsant ihre Zeit am Campus. Anschließend überreichten die Dekane Prof. Dr. Klaus Helling und Prof. Dr.-Ing. Peter Gutheil die Urkunden, unterstützt vom ehemaligen Englischdozenten Bill Stein, der eigens für die Absolventenfeier eine weite Anreise unternommen hatte. Traditionell wurde die Urkundenverleihung mit dem Kommando „One, two, three – we are UCB“ und dem Werfen der Absolventenhüte abgeschlossen.

Auch in diesem Jahr verlieh die Hochschule den Martin-Klar-Preis für außergewöhnliches Engagement. Über die Auszeichnung freuten sich Lorena Hetzer aus dem Fachbereich Umweltplanung/Umwelttechnik und Sebastian Perez aus dem Fachbereich Umweltwirtschaft/Umweltrecht. Letzterer wurde live aus San Francisco zur Veranstaltung zugeschaltet, da er dort ein Masterstudium International Business absolviert. Musikalisch brachte die Campus-Band Last Exit Birkenfeld den richtigen Schwung in die Veranstaltungen. Highlight war hier sicher für viele der Auftritt von Prof. Dr. Hans-Peter Michler, der aus dem Ärzte-Song „Westerland“ eine Campus-Hymne machte: „Ich will wieder an den Campus, ich will zurück nach Birkenfeld“. Nach einem kalt-warmen Büfett und interessanten Gesprächen ging der offizielle Teil nahtlos in die gemeinsame AStA-Party über, bei der die Absolventen ihren Abschluss mit DJ-Musik und guter Stimmung ausgelassen feierten.

Es war eine gelungene Abschlussveranstaltung für alle Absolventen 2017. Am 19. März startet nun die nächste Generation ins Abenteuer Studium am Umwelt-Campus Birkenfeld. Eine Einschreibung ist noch bis Mitte März möglich.