AM RANDE BEMERKT: Das Hochwasser hat durchaus auch positive Aspekte

Auch bei einer Katastrophe wie dem verheerenden Hochwasser am Sonntagabend gibt es durchaus erfreuliche Aspekte. Helmut Purper aus Weierbach hat schöne Beispiele parat.

Auch am Mittwoch dauerten die Aufräumarbeiten in Fischbach an.

Foto: Manfred Greber​

Der Vorsitzende des VfL Weierbach – seine Schwiegermutter wohnt in Fischbach in der Hauptstraße und blieb von den Unwettern nicht verschont – war überrascht von den zahlreichen Helfern, die spontan mit angepackt haben, um die enormen Schäden zu beseitigen. „Hier waren bestimmt 100 Leute, mehr als die Hälfte davon Fremde.“ Erfreulicherweise seien es meist junge Menschen gewesen, die die Ärmel hochgekrempelt haben. „Am Montag war ein junger Mann aus Buhlenberg hier und hat uns nach Leibeskräften unterstützt“, erzählt der VfL-Vorsitzende. „Morgen will er wiederkommen und auch noch seinen Vater mitbringen.“

Trotz aller Anstrengungen nimmt sich Purper meist noch die Zeit zu fragen, woher denn die Helfer kommen. Und so erfuhr er auch von der Frau, die aus Kirchenbollenbach stammt, aber schon seit 13 Jahren in Österreich lebt. Sie sagte: „Ich mache hier gerade Urlaub. Aber was soll ich in Kirchenbollenbach rumhocken, wenn ich doch hier in Fischbach mit aufräumen kann?“ Purper hat sicher noch mehr dieser schönen Geschichten parat. „Wissen Sie“, sagt er, „das ist das Positive, das ich von dieser schrecklichen Geschichte mitnehme. ni