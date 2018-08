Am Freitag und Samstag stimmte alles: Jazztage vom Sommerwetter verwöhnt

Längst nicht immer waren die Jazztage vom Wetter verwöhnt. Wenn es wie diesmal sonnig und warm ist, ist das Gute-Laune-Fest ein Selbstläufer. Dann ist die sonst meist deprimierend leere Fußgängerzone in Idar kaum wiederzuerkennen. Vor allem am Samstagabend stimmte alles: Wetter, Musik und Stimmung.

Der Dauerbrenner. 1996 fand in der Ära von OB Otto Dickenschied die Premiere statt – ist nicht nur etwas für Jazzfans. Das Programm folgt dem Anspruch, auf fünf Bühnen Musik für ein breites Publikum zu bieten – und auch das ist in diesem Jahr im Großen und Ganzen wieder sehr gut gelungen. Noch mehr aber als ein Musikfestival sind die Jazztage an solchen Sommertagen ein Volksfest – das macht es für die Musiker nicht immer einfacher.

Nomineller Top Act war zweifelsohne Sängerin China Moses, Tochter der Soul- und Jazzlegende Dee Dee Bridgewater. Angereist war die vielseitige Künstlerin, die Elemente Jazz, Soul, R'n'B und Pop in ihrer Musikgekonnt legiert, mit Titeln ihres neuen Albums „Nightintales“ und einer exzellenten Band mit Luigi Grasso an Alt- und Baritonsaxofon, Pianist Joe Armon Jones, Luke Wynter am Bass sowie Marijus Aleksa am Schlagzeug. So war das, was geboten wurde, sicherlich instrumentale Feinkost. Wenn sich der ganz große Enthusiasmus beim Publikum dennoch nicht einstellen wollte, so lag das möglicherweise auch an dem Eindruck, dass allzu ausgedehnte Soli die Homogenität des Auftritts etwas zerstörten.

Die Entdeckung schlechthin

Zu echten Publikumslieblingen an den beiden ersten Jazztagen entwickelten sich andere. Da ist die Salsa-Gruppe Chacán zu nennen, die den Schleiferplatz am Freitagabend zur totalen Tanz- und Partyzone machte. Für Begeisterung sorgte auch, wenn auch schon ortsbedingt auf der Hofbühne für ein wesentlich kleineres Publikum, die Gruppe superfro mit ihrem ebenso witzigen wie intelligenten „Erzähljazz“. Ebenso originell, wenn auch auf andere Weise, fand das iranische Golnar & Mahan Trio mit der wunderbar lyrischen Sängerin Golnar Shahyar viele Freunde. Die Entdeckung schlechthin war aber für viele Besucher Jazz against the Machine, die den Grunge der 90er-Jahre in absolut stimmigen Jazz transponierten.

Auch der Stammgast bei den Jazztagen, die Golden Swing Big Band, diesmal durch gleich zwei „Local Voices“ verstärkt, wusste zu überzeugen: Gemeinsam mit den Sängerinnen Ully Mathias aus Bad Sobernheim und Daisy C. Black aus Kirschweiler bot sie dem Publikum einen beschwingten Gute-Laune-Abend. Beide können nicht nur singen, sondern haben, jede auf ihre Art, auch eine sympathische Ausstrahlung. Amy Whitehouse, Aretha Franklin, Gloria Estafan, Adele: Die Big Band ist nicht auf Swing fixiert, sondern öffnet sich auch anderen Musikstilen. Selbst James Bond kommt mit dem von Ully Mathias interpretierten Skyfall zu Ehren.

Die 17 Bandmitglieder kommen längst nicht nur aus Idar-Oberstein geschweige denn Algenrodt, wo die Band ihre Wurzeln hat, sondern sogar aus nahe Kaiserslautern und Simmern. Aber es sind auch nach wie vor noch einige Lokalmatadore dabei – neben Kirsch unter anderem die Urgesteine Thomas Zink (Keyboard) und Jürgen Weinz (Gitarre). Beide zelebrieren den Auftritt ebenso wie ihre Musikerkollegen mit ungebrochener Spielfreude.

Fast wie in New Orleans

Immer mehr Zuspruch fand im Lauf der Jahre die Bühne an der oberen Fußgängerzone mit ihrem eindeutigen Schwerpunkt auf Oldtime-Jazz. Und an zwei Sommerabenden fast wie in New Orleans passten auch die meist schon etwas betagteren Herren von Jazzmo Swing'n'Dixie bestens an diesen Platz und fanden dort auch ein fröhlich mitgehendes Publikum.

Seine ganz eigene „Stammkundschaft“ hat auch der Platz vor dem „Eckstein“. Und das wurde auch dort an beiden Abenden bestens bedient. Am Freitagabend hatte Jazztage-Dauergast Elmar Federkeil die souligen Schwestern Donniele und Noreda Graves dabei und sorgte gemeinsam mit seiner Band und entsprechender Black Music für allerbeste Stimmung. Richtig voll wurde es am Samstagabend vor der einzig verbliebenen Kultkneipe der Stadt: Die Gruppe Tonsport traf mit ihren Hits aus Rock, Reggae und Pop genau den Geschmack der Besucher, und so wurde eifrig mitgesungen und -getanzt.

Bei einem solchen Wetter und der entsprechenden Volksfeststimmung haben es Beiträge abseits des musikalischen Mainstreams erfahrungsgemäß oft schwer. Das bekam am Samstag vor allem der in Kennerkreisen bekannte und geschätzte Posaunist Nils Wogram zu spüren, der mit seinen beiden Mitspielern und vielfach eher introvertiert wirkenden Jazzklängen eher zurückhaltend aufgenommen wurde.

Auch die französische Chansonette Juliette Brousset und ihre Gruppe Moi et les autres hatten bei ihren eher experimentellen Titeln Probleme, bis in die hinteren Reihen des Publikums vorzudringen. Die Gruppe Uwaga! zierte zwar mit ihrem witzigen Badefoto Plakate und Buttons der diesjährigen Jazztage, fand aber mit ihren durchaus spritzigen und ansprechenden Balkanjazz- und Popklängen auf dem Schleiferplatz nur die Aufmerksamkeit ausgesprochener Liebhaber des Genres.

Von Jörg Staiber und Kurt Knaudt