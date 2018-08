Am Ende blieben dann doch etliche Kuchen übrig

„Angesichts der großen Konkurrenz können wir sehr zufrieden sein.“ So kommentiert der Vorsitzende des RSC Blitz Idar-Oberstein, Jochen Lang, die Teilnehmerzahl von knapp 270 bei der 17. Edelsteintour, die am Sonntag in Veitsrodt gestartet worden war. Im weiteren Umfeld fanden gleich mehrere Mountainbikeveranstaltungen und auch noch der Duathlon in Baumholder statt, in direkter Nachbarschaft das Nationalparkfest. Das Ziel, vielleicht doch einmal die magische 500er-Grenze zu knacken, muss also um ein weiteres Jahr verschoben werden...

Schon vor 8 Uhr waren bei herrlichem Sommerwetter die ersten Biker auf den vier hergerichteten und markierten Strecken mit Längen zwischen 15 und 52 Kilometern unterwegs. „Beste Bedingungen“, meldeten die Blitz-Kontrollfahrer, auch wenn einige Pfützen vom Gewitter am Vorabend und böse Spurrillen auf den langen Abfahrten bei Vollmersbach und am Ballenhübel von den schweren Unwettern der Vorwoche erzählten. Der Veranstalter hatte am Start verbal und mit Plakaten mit Totenkopf auf die Gefahrenstellen hingewiesen – und so blieb es bei einigen harmlosen Stürzen.

Wie immer wartete auf die Bezwinger des Ballenhübels und der Ringelbachauffahrt an der Kontrollstelle zwischen Hintertiefenbach und Göttschied ein eiskaltes alkoholfreies Weizenbier – die Zusatzschleife über gut zwölf Kilometer und satte 300 Höhenmeter tun sich nur die Härtesten unter den Mountainbikern an.

Zu den zwei Verpflegungsstellen an der Ziegelhütte bei Vollmersbach und eben am Ballenhübel, die dank der geschickten Streckenplanung je zweimal angesteuert werden, gesellte sich in diesem Jahr eine weitere hinzu: Kinder verpflegten in Regulshausen die Blitz-Teilnehmer in Eigeninitiative mit Wasser und „Süßigkeiten für müde Radler“, wie auf einem Schild zu lesen war. Das wurde gern genutzt – und die kleinen Helfer wurden zu einem Würstchen an den Sportplatz eingeladen.

Dort hatten die Blitzer wieder einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut, der sehr gut angenommen wurde. Wer das in den vergangenen Jahren verfolgt hatte, konnte feststellen, dass der Nachwuchs mit der Veranstaltung wächst und älter wird. Ging es vor Jahren noch ums Balancieren und den Nervenkitzel beim Befahren einer Wippe, so machen die „jungen Wilden“ (unter anderem die Stammmannschaft des Bikeparks Nahbollenbach) jetzt schon atemberaubend hohe und weite Sprünge. Für die Strecken gab es wieder viele Komplimente: Nur selten finde man anderswo so viele schöne Trailpassagen, auch die reichhaltige und freundschaftlich-familiäre Bewirtung sei nicht alltäglich, war oft zu hören. Und so kamen Biker eigens aus Bonn, aus Mainz (per Zug) und aus Heidelberg angereist, um diesen Höhepunkt bei den „Cross-Country-Fahrten“ (CTF – zu deutsch: Querfeldeinfahrten) nicht zu versäumen. Auch die Verantwortlichen von Rose Bikes, dem am Sonntag beim Nationalparkfest präsentierten Hauptsponsor des künftigen Bike-Parks Idarkopf, waren voll des Lobs über die Strecken, die der Radhersteller für seine Testfahrten nutzte.

Dass am Ende dann doch noch einige der leckeren, hausgemachten Kuchen übrigblieben, lag weniger an der großen Veranstaltungskonkurrenz als an der „Backwut“ der Blitz-Frauen, die einfach mehr Naschwerk gespendet hatten, als beim besten Willen verputzt werden konnte. Weggeworfen wurde natürlich nichts – stattdessen gab's „Care-Pakete“ für die vielen Helfer. Und die Bananen und Waffeln, die an den Verpflegungsständen übrig blieben, gingen wie immer an verschiedene Kindergärten in Idar-Oberstein. sc