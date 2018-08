Alte Schätzchen sind ihre Leidenschaft

Wer sein altes Schätzchen mit vier Rädern liebt, aber Kummer mit ihm hat, weil der Oldtimer muckt oder generell restauriert werden müsste, hat dafür seit einiger Zeit in der Idar-Obersteiner Hauptstraße 572a eine darauf spezialisierte Anlaufadresse.

Zakel Classic Cars and Cycles heißt der gegenüber des Niederauparks mit seinem Magnolienhain angesiedelte Werkstattbetrieb, der sich – wie es der Name schon sagt – auch auf seine Lage direkt am Nahe-Radweg eingestellt hat und auch Fahrräder repariert. Am Sonntag, 17. Juni, präsentiert sich der Betrieb von 12 bis 17 Uhr mit einem Tag der offenen Tür beim Raderlebnistag an der Nahe.

Es müssen nicht immer nur dicke Cadillacs sein: Dirk Mollenkott (links) und Firmenchef Uwe Zakel bringen Oldtimer jeglicher Größe auf Vordermann. Dazu zählen auch der drollige Fiat 500, Baujahr 1974, und der Golf 2 GTI G60, Baujahr 1989, die sie vor der Werkstatt geparkt haben. Fotos: Axel Munsteiner Foto: Axel Munsteiner

„Wir wissen, dass die Leute nicht mit einem Gebrauchsgegenstand zu uns kommen, sondern meist eine besondere Beziehung zu ihrem Oldtimer haben. Bei uns begeben sie sich damit für Reparaturen, Wartung und Pflege in gute Hände“, macht Firmenchef Uwe Zakel Werbung in eigener Sache. Der 39-Jährige aus Weierbach, der zuvor bei der Firma Loch angestellt war, wagte im Oktober 2017 den Schritt in die Selbstständigkeit und holte sich dabei mit Dirk Mollenkott eine wichtige personelle Verstärkung mit ins Boot.

Beide sind Kfz-Meister und hatten sich vor vielen Jahren bei ihrem damaligen Arbeitgeber, dem Autohaus Kröninger in Birkenfeld, kennengelernt. Nach längerer Pause fanden sie nun wieder zusammen, als Zakel darum gebeten wurde, eine private Sammlung von Oldtimern aufzulösen. Die etwa 30 Fahrzeuge waren in den Hallen und Garagen in der Hauptstraße 572a untergestellt, die früher als Werkstatt der damaligen Tankstelle am Stadtausgang unterhalb der Gefallenen Felsen dienten. Als es an den Verkauf der Oldtimer ging, sei die Idee entstanden, einen Betrieb zu eröffnen, der seinen Fokus besonders auf die Reparaturen von Oldtimern legt, sagt Zakel, und Mollenkott ergänzt: „So konnten wir beide unsere Leidenschaft zum Beruf machen.“

Das heißt aber nicht, dass die beiden Kfz-Meister nur Vehikel auf Vordermann bringen, die schon 30 Jahre und mehr auf dem Buckel haben. Sie nehmen auch Reparaturaufträge von Kunden an, die mit Fahrzeugen des täglichen Gebrauchs zu ihnen kommen. Denn bei aller Liebhaberei für die Arbeit an alten Autos „ist es natürlich schon so, dass es wie bei jeder Firma auch ums Geldverdienen geht“, räumt Zakel offen ein.

Während bei neueren Modellen die Arbeiten, sofern alle Teile vorrätig sind, meist relativ schnell erledigt sind, bringen Reparaturen an Oldtimern oft einen sehr viel höheren zeitlichen Aufwand mit sich. Das kann sogar dazu führen, „dass wird uns selbst ein Werkzeug bauen müssen. So war das neulich der Fall, als ein Kunde bei uns einen alten Volvo mit einem kaputten Zahnriemen abgegeben hat“, plaudert Mollenkott aus dem Nähkästchen. Da die beiden zunächst noch die Betriebsgebäude instand setzen mussten, konnten sie erst im Herbst 2017, also praktisch mit dem Ende der Oldtimersaison, ihre Werkstatt eröffnen. „Das war natürlich nicht unbedingt der günstigste Termin, aber wegen des Umbaus auch nicht anders möglich“, sagt Zakel. Seit dem Frühjahr nimmt der Kundenzuspruch nun spürbar zu.

Dem Firmenchef ist in diesem Zusammenhang der Hinweis wichtig, dass er in der Eröffnung seiner Werkstatt auch einen Mosaikstein bei der Entwicklung in diesem Bereich der Hauptstraße sieht. Dieser habe nach der Errichtung der Nahe-Überbauung lange Zeit ein Dornröschendasein gefristet, „nun aber durch die Neugestaltung des Niederauparks wieder an Attraktivität gewonnen. Ich denke, wir tragen auch etwas zur Wiederbelebung bei, indem wir die alten Gebäude hergerichtet und uns mit unserer Firma dort angesiedelt haben“, sagt der 39-Jährige.

Zakel ist selbst passionierter Radfahrer und war unter anderem Mitglied des Trios, das anlässlich der Olympischen Spiele 2004 eine Benefiztour zugunsten der Stefan-Morsch-Stiftung unternahm, die damals von Idar-Oberstein nach Athen führte. Da seine neue Werkstatt direkt am Nahe-Radweg liegt und auch der Bikepark in Nahbollenbach nicht weit entfernt ist, lag es für Zakel auf der Hand, auch gewisse Serviceleistungen für Radler anzubieten.

Nützliche Adresse für Velofahrer im Pannenfall: Vor der Werkstatt direkt am Nahe-Radweg steht ein Automat, an dem es Fahrradschläuche in diversen Größen gibt. Foto: Axel Munsteiner

Vor seinem Betrieb stellte er einen Schlauchautomaten auf, an dem sich Radler ein solches Ersatzteil in verschiedenen Größen rund um die Uhr ziehen können, wenn sie einen Platten haben. „Wir nehmen in der Werkstatt auch kleinere Reparaturen an Fahrrädern vor, sagen aber auch ganz klar, dass diese Tätigkeiten in unserem Betrieb nur eine Nebenrolle spielen“, betont der Chef von Zakel Classic Cars and Cycles.

