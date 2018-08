Alscher verzichtet: Grandmaire ist Landratskandidat

Aus unserem Archiv

Kreis Birkenfeld

Jetzt sind's schon vier: Michel Grandmaire aus Buhlenberg tritt für die Freie Liste Kreis Birkenfeld (FLKB) bei der Landratswahl am 26. August an. Er wurde bei einer Mitgliederversammlung einstimmig ins Rennen geschickt. Der 52-Jährige, der verheiratet ist, zwei Kinder hat und seit elf Jahren in Buhlenberg lebt, bildet zusammen mit Amtsinhaber Matthias Schneider, den die CDU am Donnerstag nominieren will, Jörg Petry (SPD) aus Idar-Oberstein und dem parteilosen Bewerber Werner Kaucher aus Idar-Oberstein ein Kandidaten-Quartett. Der in der Eifel aufgewachsene Grandmaire ist gelernter Industriekaufmann, arbeitet seit 33 Jahren in der Getränkeindustrie und ist seit 22 Jahren Verkaufsleiter von Tönissteiner, eines mittelständigen Familienunternehmens in der Sprudelindustrie.