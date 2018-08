Alle stimmten dem Haushalt zu

Der Verbandsgemeinderat Herrstein beschloss bei seiner jüngsten Sitzung im Bürgerhaus Kempfeld die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2018. Nicht nur die verständliche und übersichtliche Präsentation durch den zuständigen Mitarbeiter Markus Ackermann fand große Anerkennung durch die Fraktionssprecher, sondern auch der Haushaltsplan selbst wurde gelobt und am Ende einstimmig verabschiedet.

Michael Pelke (rechts), einziges Ratsmitglied der LUB, wurde für seine langjährige kommunale Tätigkeit mit der Plakette der VG Herrstein in Bronze geehrt. Bürgermeister Uwe Weber würdigte den Niederhosenbacher als engagierten Streiter für seine Mitbürger und hob insbesondere den Einsatz des Gymnasialallehrers und Kommunalpolitikers für die Völkerfreundschaft hervor.

Foto: Jörg Staiber

Einige VG-Ratsmitglieder bezweifelten allerdings, dass die stabile Finanzlage auch nach der Fusion noch erhalten werden kann. Schließlich bringe die VG Rhaunen im Verhältnis zu ihrer Größe deutlich höhere Schulden mit in die Verbindung.

Der Ergebnishaushalt sieht bei einem Volumen von jeweils rund 13,6 Millionen Euro bei Einnahmen und Ausgaben ein Plus von rund 72.000 Euro vor, das sind 58.000 Euro mehr als im Vorjahr. Auch beim Finanzhaushalt, der Ausgaben in Höhe von rund 11,3 Millionen Euro ausweist, wird laut Planung ein Plus von etwa 545.000 Euro erzielt werden. Die Erträge aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen sind mit knapp 6,9 Millionen Euro kalkuliert, wobei die VG-Umlage der Gemeinden mit fast 5 Millionen Euro den mit Abstand größten Anteil ausmacht. Die Kreisumlage, also der Anteil, den die VG an den Kreis abgeben muss, beträgt rund 768.000 Euro und steigt damit um gut 86.000 Euro. Nachdem 2017 keine Kreditaufnahme nötig war, werden im Jahr 2018 700.000 Euro benötigt. Für die Jahre 2019 und 2020 sind Kreditneuaufnahmen von jeweils 830.000 Euro geplant, die alle für Um- oder Neubaumaßnahmen der IGS Herrstein/Rhaunen vorgesehen sind.

CDU-Sprecher Stephan Dreher lobte, dass im Haushalt und im Stellenplan bereits „ein klein wenig“ zu erkennen sei, „wie wir uns von der CDU die Fusion vorstellen“. So werde durch die Zusammenlegung der beiden Standesämter eine halbe Stelle frei, und dies werde dazu genutzt, administrative Tätigkeiten, die im Zuge der Fusion anfallen, zu nutzen. Es habe keinen Sinn, unterstrich Dreher, dass man neue Haushaltsstellen schaffe, statt Posten mittelfristig zu reduzieren. Er begrüßte, dass Verwaltung und SPD inzwischen von dem Plan, die Stelle eines Fusionsmanagers einzurichten, Abstand genommen haben.

Für die SPD erklärte deren Sprecher Reimund Steitz, dass seine Fraktion dem Haushalt zustimmen werde. Kritisch merkte er an, dass im Haushalt 247.000 Euro zur Tourismusförderung vorgesehen seien, aber nur 12.000 Euro zur Wirtschaftsförderung. Im Hinblick auf die Fusion merkte er an, dass die Schulden der VG Rhaunen die gleiche Höhe haben wie die der VG Herrstein, obwohl sie nur halb so viele Orte umfasse.

Für Margot Klaar von Pro Region ist es nicht nachvollziehbar, dass die Ausgaben für den Pflegestützpunkt zu den freiwilligen Leistungen der VG gehören. „Das ist nicht freiwillig, da müssen wir handeln“, unterstrich sie ihre Auffassung von der Notwendigkeit der Einrichtung.

Von unserem Reporter

Jörg Staiber