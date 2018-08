Alle rücken nach Flut zusammen

„Wenn ich jetzt so zurückblicke, bin ich sehr froh, dass wir mit Rhaunen einen zweiten Schulstandort haben, auf den wir so schnell ausweichen konnten. Außerdem bin ich unendlich dankbar dafür, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft so kooperativ waren und die schnell gefundene Notlösung mit so viel Verständnis umgesetzt und angenommen haben“, betont IGS-Rektorin Antje Petri-Burger mit Blick auf die Hochwasserkatastrophe Ende Mai, die ihre Schule massiv in Mitleidenschaft gezogen hat. Eine von vielen Gesten: Die diesjährigen Entlassschüler verzichteten sogar ganz selbstverständlich von sich aus auf den schon vorbereiteten Schülerstreich.

Das Zusammenrücken sei problemlos verlaufen, einige der älteren Schüler meinten sogar, es sei schön, dass alle mal zusammen seien und man sich öfter sehe und auch die kleinen Schüler aus Rhaunen mal kennenlerne, berichtet Petri-Burger. Der Schaden ist gravierend: Der Raum, in dem sich die Heizungsanlage befindet, war bis an die Decke mit Wasser vollgelaufen, entsprechender Schaden ist dort entstanden. Das gesamte Erdgeschoss mit folgenden Fachräumen muss entkernt und saniert werden: Biologie, Chemie, Chemiesammlungsraum, Schulküche Physik, Fachraum Werken und Technik und ein Differenzierungsraum sind verloren. Ebenso die Flure selbst sowie die Eingangshalle sind betroffen. Alle Fenster im hinteren Bereich sind zerbrochen und wurden in einem ersten Schritt erst einmal zugemauert, um zu verhindern, dass erneut Wasser eindringen kann.

Die Kosten für die reine Entkernung belaufen sich geschätzt auf mindestens 350.000 Euro, der Wiederaufbau mit Neueinrichtung ist noch nicht beziffert: „Auf die Schulträger werden sehr hohe Kosten zukommen, dies muss auch erst einmal verkraftet werden.“

Ein erstes Zeitfenster für den Wiederaufbau des Erdgeschosses liegt bei etwa einem Schuljahr. So lange sind die Fachräume in Herrstein wohl nicht nutzbar. Weiterhin gab es einen großen Wassereinbruch im Bildende-Kunst-Raum mit Nebenraum im Mensagebäude: Dort sind umfassende Reparaturarbeiten notwendig. Auch die Ausweichschule in Rhaunen ist vom Unwetter betroffen: Dort hält sich der Schaden aber in Grenzen, die Instandsetzung mit Prüfung der Geräte in den neuen naturwissenschaftlichen Räumen läuft. Die von der IGS Herrstein für den Sportunterricht genutzte Halle in Niederwörresbach ist ebenfalls auf längere Sicht nicht nutzbar.

Winziges Büro

„Wir haben mit dem Krisenstab sofort entschieden, den Standort Rhaunen als Ausweichquartier zu nutzen, und haben geprüft, wo wir die Klassen unterbringen könnten. Es mussten 20 Räume gefunden werden, in denen Schülergruppen unterrichtet werden konnten. Die Grundschulleitung hat uns sofort angeboten, auf verschiedene Räumlichkeiten und die Sporthalle zu verzichten, alle Fachräume wurden zu Klassenräumen erklärt und die Teamräume der Lehrkräfte statt mit einem Team mit zwei Teams besetzt. Auch in meinem Büro sitzen wir mit fünf Leitungsmitgliedern, die Sekretärinnen teilen sich zu dritt ein winziges Büro. Wir sind zusammengerückt“, zieht die Rektorin eine erste Bilanz.

Als klar wurde, dass in der Rhaunener Schule nicht alle benötigten 20 Räume installiert werden können, wurde bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhaunen angefragt, welche Räume im Ort man nutzen könnte. Sofort bot Ortschef Manfred Klingel das neue Gemeindehaus an.

Dort befinden sich drei Räume, die sehr gut für den Unterricht der Stufe zwölf genutzt werden können. Sogar Parkplätze für die Oberstufenschüler hat man im Ort zur Verfügung gestellt: „Eine nette Geste am Rande.“ Wie wurde das Ganze logistisch gestemmt? „Wir sind vom Tag des Unwetters bis zu den Ferien jeden Tag einzeln planerisch durchgegangen und haben geschaut, welche Gruppen wann im Hause oder außer Haus sind. So haben wir einen Belegplan erarbeitet, der gewährleistet hat, dass für alle jederzeit adäquate Unterrichtsräume vorhanden sind. Es lief gut in den vergangenen drei Wochen bis zu den Ferien. Auch deshalb, weil die Kreisverwaltung zusammen mit der Firma Westrich sehr unbürokratisch innerhalb von zwei Tagen einen Fahrplan erstellt hat, um alle Schüler täglich nach Rhaunen zu befördern. Auch die Verpflegung durch die Schulmensa musste geklärt werden. Da in Herrstein in den vergangenen Wochen kein Strom in den Gebäuden war, konnte dort nicht in der Schulmensa gekocht werden. Die Alternativlösung war sofort gefunden, die Verpflegung der Schüler sichergestellt: „Ich finde, die Schulgemeinschaft hat eine große logistische Leistung erbracht, und ich bin froh, dass nun erst einmal Ferien sind: Zeit zum Erholen einerseits und Zeit zur Planung des neuen Schuljahres andererseits.“

Pendeln nicht zu verhindern

Nach den Ferien werden die Klassenstufen acht und neun weiterhin in Rhaunen bleiben. Dies ist notwendig, da in Herrstein die Fachräume weggefallen sind. Eine Unterbringung im Haus und in Ausweichcontainern ist in Planung. Auch wird ein naturwissenschaftlicher Raum in einen Ausweichcontainer eingebaut. In Herrstein wird die bestehende Ausweichschule um einige Elemente ergänzt, sodass dort nach den Ferien die Stufen 10 bis 13 unterrichtet werden können: „Auch in dem Mensagebäude mit Sporthalle befinden sich mehrere Unterrichtsräume, sodass wir dort gut zurechtkommen werden, wenn die anderen Stufen in Rhaunen bleiben.“ Die Rektorin blickt in die Zukunft: „Es wird sicher notwendig, dass einige Schülergruppen zum Fachunterricht ab und an nach Rhaunen pendeln müssen. Das hatten wir aber die ganze Zeit schon und stellt kein Problem dar. Auch wird ein Teil des Unterrichts am Nachmittag angesiedelt werden. Auch das war bisher so, dass die eine oder andere Klasse an einem Nachmittag in der Woche Fachunterricht hatte.“

Das Abitur 2019 in der Schule ist nicht gefährdet, ebenso wenig wie der restliche Unterricht: „Wir werden abwarten, wie der Baulärm sich in der Abiwoche gestalten wird, und entscheiden im Frühjahr, ob die schriftlichen Arbeiten in Rhaunen oder doch in Herrstein geschrieben werden. Passende Räume haben wir an beiden Standorten.“

