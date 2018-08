Albtraum jedes Vermieters: Ehepaar ärgert sich über Mietnomaden

Sie sind der Albtraum eines jeden Wohnungseigentümers: Mietnomaden: Menschen, die es verstehen, einen vertrauenswürdigen Eindruck zu erwecken, sich aber nach geraumer Zeit als Betrüger entpuppen.

Sie zahlen die Miete meist verspätet, irgendwann gar nicht mehr und vertrösten den Vermieter mit einer Ausrede nach der anderen. Wenn sie schließlich nach einer langen juristischen Hängepartie ausziehen müssen, suchen sie sich ihr nächstes Opfer, bei dem sie ihre Masche durchziehen können. Der Eigentümer bleibt auf dem Schaden sitzen. Diese bittere Erfahrung musste auch das Ehepaar Theiß aus Mettweiler machen.

Fast 800 Euro Mietschulden und eine zugemüllte Wohnung – das ist die traurige Bilanz einer Bekanntschaft der Eheleute Theiß mit einer fünfköpfigen Familie. Erst nach einiger Zeit hatten das Ehepaar gemerkt, wer da bei ihm eingezogen ist. Bis die Situation einigermaßen bereinigt war, kostete es Zeit und vor allem Nerven.

Fred und Ute Theiß hatten Anfang des Jahres die Anfrage eines Paares erhalten, das mit seinen drei Kindern 14 Tage in ihrer Ferienwohnung unterkommen wollte. „Die haben ganz normal gewirkt“, erklärt Fred Theiß. „Vater, Mutter, drei Kinder – da denkt man sich nichts dabei.“ So wurden die Formalitäten geklärt, und die Familie reiste am 11. Februar an.

Idyllisches Bild erhielt Risse

Doch das scheinbar idyllische Bild erhielt schon bald erste Risse. Nicht nur dass die erste Mietzahlung ausblieb, am 23. Februar mussten Fred und Ute Theiß beobachten, wie Mitarbeiter von Polizei und Jugendamt die drei Kinder abholten und mitnahmen. Spätestens da kamen erste Zweifel. „Als am 24. Februar immer noch kein Geld bezahlt war, habe ich die erste Mahnung ausgesprochen“, berichtet Fred Theiß. Der Vater habe sich infolgedessen in Ausreden geflüchtet und ihn immer wieder vertröstet – von Tag zu Tag. Selbst als Fred Theiß dem Mieter eine letzte Frist setzte, ließ der Mieter sich nicht beeindrucken. „Zwischenzeitlich haben wir die Polizei hinzugezogen“, sagt er. Doch die Beamten hätten darauf verwiesen, dass sie für solche zivilrechtlichen Fälle nicht zuständig seien. „Ich solle eine Räumungsklage anstreben.“

Als Fred Theiß am 1. März erneut nach der Miete fragte, erzählte ihm der Mann, seine Frau sei zusammengebrochen. Darauf habe man den Notarzt alarmiert, und die Frau sei ins Krankenhaus eingeliefert worden. „Am Abend forderte ich ihn auf auszuziehen“, sagt Theiß. Der Mann habe schließlich freiwillig unter Zeugen die Wohnung verlassen. Als „Abschiedsgeschenk“ sei in den Räumen noch einiges an Müll zurückgeblieben. Die Miete in Höhe von rund 800 Euro sah das Ehepaar Theiß nicht. „Wir wollen auf jeden Fall Strafanzeige wegen Betrug erstatten“, sagt Ute Theiß.

Diese Option nennt auch der Idar-Obersteiner Anwalt Damian Hötger auf NZ-Nachfrage. „Einen Einmietbetrug kann man eventuell aus den Umständen belegen“, sagt er. Weiterhin bestünde die theoretische Möglichkeit, im Hinblick auf die vermüllte Wohnung eine Anzeige wegen Sachbeschädigung zu machen. „Das dürfte aber schwierig sein, weil man den Vorsatz nachweisen muss“, meint Hötger.

Mietverhältnis fällt unter Zivilrecht

Abgesehen von den strafrechtlichen Aspekten bestätigt der Anwalt, dass die Polizei in solch einem Fall nichts tun könne, weil Mietverhältnisse schlicht unters Zivilrecht fallen. Letztlich bleibe nur der Weg der Räumungsklage, der sich wiederum mehrere Monate hinziehen könne. „Hintergrund ist der Artikel 13 des Grundgesetzes“, erklärt er. Darin steht: „Die Wohnung ist unverletzlich.“ Und weil man davon ausgehe, dass mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland Mieter seien, habe das Bundesverfassungsgericht entschieden, den Artikel 13 auch als Recht für die Mieter, nicht nur für die Vermieter zu sehen. „Die Wohnung als Rückzugsraum ist zu schützen“, erläutert Hötger. Dass dies in manchen Fällen zu unbefriedigenden und ärgerlichen Situationen führe könne, streitet der Anwalt nicht ab. „Aber man muss auch sehen, dass die Extremfälle mit Mietnomaden, die man aus den Medien kennt, eher die Ausnahme sind“, betont er.

Wie oft es in Rheinland-Pfalz oder im Kreis Birkenfeld zu solchen Fällen, wie ihn Fred und Ute Theiß erlebten, kommt, lässt sich nicht sagen. „Verfahren gegen Mietnomaden werden statistisch nicht gesondert ausgewiesen, sodass ich Ihnen zu den bei der hiesigen Behörde geführten Verfahren aus diesem Themenbereich keine exakten Zahlenangaben machen kann“, bestätigt Michael Brandt, Leitender Oberstaatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach. „Nach dem subjektiven Eindruck der Dezernenten stellt dieser Themenbereich allerdings keinen besonderen Schwerpunkt ihrer Arbeit dar.“ Für die geschädigten Vermieter dürfte das ein schwacher Trost sein.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer