Alarm am Barbararing: Geplatzter Heizkörper sorgt für Feuerwehreinsatz

Aus unserem Archiv

Idar-Oberstein

Weil es zunächst danach aussah, als würde Rauch aus den Fenstern dringen, wurde der Feuerwehr in der Nacht zum Samstag von Passanten ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Barbararing gemeldet. Als die rund 25 Einsatzkräfte der Idar-Obersteiner Feuerwache 1 gegen 2.10 Uhr vor Ort eintrafen, konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden.