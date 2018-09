Aktion gegen Missbrauch: Starke Kinder wissen sich zu helfen

Vladimir mag Omas Schlabberküsse nicht mehr. Paula will Händchen halten und nicht küssen. Alina ist völlig verunsichert, als ihr der ältere Freund ihrer Schwester die Hand auf den Oberschenkel legt … Im Stadttheater wurde gelacht, manchmal wurde es aber auch ganz leise. Kinderrechte, körperliche Selbstbestimmung und sexueller Kindesmissbrauch sind die Themen des Theaterstücks „Trau dich!“, das am Mittwoch rund 300 Kinder der fünften und sechsten Klassen anschauten. Das Stück ist zentrales Element der bundesweiten Initiative „Trau dich!“ zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Paula mag nicht küssen, aber ein bisschen zart streicheln schon: ein Gefühl, das völlig in Ordnung ist, wenn beide es wollen. „Trau dich!“ sensibilisierte für den Umgang mit guten und schlechten Gefühlen, guten und schlechten Geheimnissen. Foto: David Ausserhofer

Ziel ist es, Mädchen und Jungen zwischen acht und zwölf Jahren über ihre Rechte aufzuklären, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und sie zu informieren, wo sie im Fall eines Übergriffs Hilfe finden. Die Schirmherrschaft für Rheinland-Pfalz haben Stefanie Hubig, Ministerin für Bildung, und Anne Spiegel, Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, übernommen. „Trau dich!“ wird in Landeskooperationen realisiert. Die regionale Konzeption und Umsetzung von Projekten entwickelt Sinus (Büro für Kommunikation/Köln) im Auftrag der BZgA mit den regionalen Akteuren in mehrmonatigen Planungsphasen. Je nach vorhandenem Netzwerk, den Strukturen und Vorerfahrungen wird die örtliche Strategie in einem gemeinsamen Prozess regional angepasst, zum Beispiel hinsichtlich der Ansprache der Schulen, der Lehrkräftefortbildungen und Elternarbeit und weiterer begleitender Aktionen. Sinus begleitet die Regionen von der Planung bis zur Auswertung bei der Umsetzung der Initiative. Für die Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz werden die Klassenstufen fünf und sechs angesprochen.

Wie redet man über Gefühle?

„Auch in Rheinland-Pfalz werden jeden Tag Kinder Opfer von Gewalt. Meist erzählen die betroffenen Kinder keinem etwas von den Übergriffen, da sie oft von Menschen aus ihrem privaten Umfeld begangen werden. ‚Trau dich!‘ soll Mädchen und Jungen den Mut geben, sich selbstbewusst zu äußern, egal, woher der Übergriff kommt. Dabei ist wichtig, dass man Eltern für diese Thematik sensibilisiert und die Kinder bei Lehrerinnen und Lehrern sowie Erzieherinnen und Erziehern Unterstützung finden. Denn sie haben ein Recht auf ihre körperliche Selbstbestimmung und darauf, diese einfordern zu können. ‚Trau dich!‘ ist dafür ein tolles Projekt, und ich freue mich sehr, dass wir es nun auch hier in Rheinland-Pfalz haben“, sagt Christiane Rohleder, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz.

Ein wichtiges Element der Initiative ist die Aufführung des interaktiven Theaterstücks „Trau dich!“ der deutsch-schweizerischen Künstlergruppe Kompanie Kopfstand zum Thema Kinderrechte und Missbrauch. Zum Inhalt: Über Gefühle lässt es sich nicht immer so leicht reden. Für Paula ist es gar nicht so einfach, ihrer Freundin zu erklären, dass sie sich für Jungs noch nicht besonders interessiert. Vladimir hat keine Ahnung, wie er seiner Oma sagen soll, dass er ihre Küsse nicht mag.

Gute Vernetzung

Alina wird ganz stumm, als ein Freund der Familie seine Hand auf ihr Bein legt. Warum ist es manchmal so schwer, den eigenen Empfindungen zu trauen? Warum sind manche Gefühle so schwer in Worte zu fassen? Und warum ist es oft so schwierig, überhaupt jemanden zu finden, dem man sich anvertrauen kann? Paula, Vladimir und Alina machen sich auf die Suche nach den passenden Worten für ihre Gefühle. Sie suchen und suchen, bis sie den Mut und die Worte gefunden haben, darüber zu sprechen. Eine gelungene Vorführung, die mit viel Interaktion und flotter Musik Verbindung zum jungen Publikum aufbaut, ohne die Ernsthaftigkeit des Themas in den Schatten zu stellen.

Bereits vor dem Theaterstück boten Pro Familia und der Frauennotruf Idar-Oberstein eine Lehrkräftefortbildung und einen Elternabend an. Die methodischen Anregungen zur Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuchs sollen vermittelt werden. Im Anschluss an die Theateraufführung hatten die örtlichen Beratungsstellen die Gelegenheit, sich direkt von der Bühne aus an die Kinder und Lehrkräfte zu wenden und ihnen ihre Arbeit und den Kontakt kurz zu erläutern.

So konnten die örtlichen Akteure diesen Tag als Öffentlichkeitsarbeit für ihre Ziele und ihr Engagement zu dem Thema nutzen. Unterstützt wurde die Aktion, die möglichst eine Wiederholung oder Fortsetzung finden soll, von der Stadt- sowie der Kreisverwaltung und der schulpsychologischen Beratungsstelle. Frank Schnadthorst, Idar-Obersteiner und im Bildungsministerium tätig, freute sich, dass Idar-Oberstein nach Mainz die zweite Station der Tour durch Rheinland-Pfalz darstellte. Von den Akteuren gelobt wurde die gute Vernetzung in der Region.

Von unserer Redakteurin Vera Müller