Absolventen aus aller Welt: Neue Gemmologen erhielten Urkunden

Die Deutsche Gemmologische Gesellschaft (DGemG) hat auf ihrer ersten Arbeitstagung 2018 über die künstlichen Eigenschaftsveränderungen bei Rubinen und Saphiren informiert. Darunter fallen insbesondere Veränderungen von Farbe und Reinheit, die mitunter großen Einfluss auf den Wert der Edelsteine haben.

Freudestrahlend nahmen die Absolventen der DGemG-Bildungsprogramme ihre Qualifikationsurkunden entgegen. Abseits davon standen bei der ersten Arbeitstagung die künstlichen Eigenschaftsveränderungen bei Rubinen und Saphiren im Fokus.

Foto: Deutsche Gemmologische Gesellschaft

Aufgabe der Gemmologie ist die Erforschung geeigneter, routinemäßiger Verfahren zur zerstörungsfreien Erkennung behandelter Edelsteine. Die gemmologischen Labore wie die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung – DSEF German Gem Lab – in Idar-Oberstein setzen diese Kenntnisse in der Erstellung von Befundberichten (Zertifikaten) auf internationalem Niveau um. Der Transfer der Kenntnisse in die Branche erfolgt durch die Aus- und Weiterbildungsprogramme am Ausbildungszentrum der Deutschen Gemmologischen Gesellschaft sowie durch Fachtagungen, wie nun eine in Idar-Oberstein stattfand. DGemG-Präsident Dr. Thomas Lind widmete sich in seinem Einführungsvortrag den aktuellen internationalen Standards zur Kennzeichnung und Nomenklatur der Behandlungen von Saphiren und Rubinen.

Als Vizepräsident des Sektors A (Edelsteine, Diamanten und Perlen) der CIBJO (The World Jewellery Confederation) und Mitglied des Lenkungsausschusses für das CIBJO-Edelsteinbuch (Blue Book) besitzt Lind beste Informationen über die aktuellen internationalen Entwicklungen auf diesem Gebiet, die er den zahlreichen Tagungsteilnehmern aus dem In- und Ausland darlegte.

Hintergründe und speziell die Erkennungsmöglichkeiten behandelter Rubine und Saphire waren Inhalte der Fachvorträge von Tom Stephan (DGemG), Dr. Tobias Häger (Universität Mainz) und Dr. Claudio Milisenda (DSEF). Dabei widmete sich Tom Stephan der Rissbehandlung von Rubinen und Saphiren, das heißt möglichen Reinheitsverbesserungen durch Rissheilung beziehungsweise Rissfüllung mit Bleiglas.

Tobias Häger fasste die Grundlagen der Hitzebehandlung bei Rubinen und Saphiren zusammen und gab interessante Einblicke in die chemischen und strukturellen Abläufe bei der Temperaturbehandlung.

Claudio Milisenda informierte über aktuelle Labormethoden und stellte die spezifischen Standards der LMHC, einer internationalen Vereinigung der führenden Edelsteinlaboratorien, der die Deutsche Stiftung Edelsteinforschung – DSEF German Gem Lab – angehört, vor. Neben fundierten Kenntnissen ist es für die Edelsteinbranche und die Gemmologie wichtig, solche künstlichen Farb- und Reinheitsveränderungen erkennen zu können. Dafür hatten die Tagungsteilnehmer die Möglichkeit, im Rahmen eines Workshops die praktischen Grundlagen zu erarbeiten und sich mit gängigen Labormethoden vertraut zu machen.

Im Rahmen der Fachtagung erhielten Absolventen der DGemG-Bildungsprogramme Edelsteinkunde und Diamantenkunde sowie neue Fachmitglieder ihre Qualifikationsurkunden.

Im Zeitraum Oktober 2017 bis Mai 2018 haben Teilnehmer aus China, Deutschland, Nigeria, Norwegen, Österreich, Polen und der Schweiz die Fachprüfungen in Edelsteinkunde und/oder Diamantenkunde erfolgreich absolviert. Die Anwesenden stellten sich zusammen mit dem Präsidenten und dem Geschäftsführer der DGemG sowie den Dozenten der Edelstein- und Diamantkurse zum obligatorischen Gruppenfoto auf.