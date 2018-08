Abschlussfeier: Drei Abiturienten schaffen Einserschnitt

75 Schülerinnen und Schüler dürfen sich jetzt stolz Abiturienten nennen. Dieser Tage bekamen die Absolventen des Gymnasiums Birkenfeld im Rahmen der Abiturfeier in der Schulaula ihre Reifezeugnisse ausgehändigt.

Stolz und strahlend nahmen 75 Abiturienten des Gymnasiums Birkenfeld ihre letzten Schulzeugnisse entgegen. Foto: Hans-Georg Heck

Überaus glücklich zogen die Abiturienten durch die noch glücklichere Menge der Eltern und Großeltern ein. Der Begriff Menge fand dann auch in der Rede von Schulleiter Dietmar Fries Anklang, da er die Anwesenden in die Welt der Mathematik entführte. Er warf viele Zitate von Berühmtheiten an die Wand, die die Mathematik lobpreisen, das meiste Gelächter kam aber auf, als er auch die Kontraseite beleuchtete: „Mathematiker sind Betriebsunfälle der Natur“ (Werner Fuld). Des Weiteren erzählte er über die Bandbreite des Unendlichen, die natürlichen Zahlen und Wahrscheinlichkeitsrechnung, ehe er den scheidenden Schülern alles Gute für ihre Zukunft wünschte.

Anne-Sophie Schmidt an der Violine und Christoph Hellmann am Klavier verzauberten anschließend die Zuschauer mit Antonio Vivaldis Konzert in a-Moll, nachdem zuvor Zhiliang Chen (Violoncello) und Christoph Hellmann (Klavier) mit „Salut d'Amour“ von Edward Elgar den musikalischen Rahmen der Abifeier eröffnet hatten. Stellvertretend für den Schulelternbeirat hielt Nicola Mattes eine Ansprache, in der sie die Schulzeit Revue passieren ließ und sich stolz zeigte, den letzten Jahrgang verabschieden zu dürfen, der vollständig im vergangenen Jahrtausend geboren wurde.

Nach dem Gesang von Sabrina Federspiel und Katharina Petri in Klavierbegleitung von Michael Root zu „Believer“ von Imagine Dragons traten die Schülersprecher Anne Seibert, Fabienne Clemann und Lukas Sohns auf die Bühne und berichteten über viele außerschulische Aktivitäten, insbesondere über die MSS-Partys. Auch Stufenleiterin Brigitte Orth sprach nicht nur vom Unterricht, sondern hob vor allem die gemeinsame Abschlussfahrt nach Barcelona und den respektvollen Umgang untereinander, aber auch gegenüber der Lehrpersonen heraus, was nicht selbstverständlich sei. Zuvor hatte der Musikgrundkurs der ehemaligen MSS 13 von Herrn Hellmann „7 Years“ und eine eigene Version von „Major Tom“ gesanglich dargeboten.

Der Auftritt von Lea und Hemmi Donié musste krankheitsbedingt leider ausfallen, so folgte die Rede der Abiturienten. Anne-Sophie Schmidt und Jonathan Kelley erzählten über Stufenzelten, Exkursionen, Klassenfahrten und vieles mehr. Die Stimmung in der Stufe sei immer positiv gewesen.

Nun kam der langersehnte Augenblick: Schulleiter Dietmar Fries, MSS-Leiter Frank Diversy und Stufenleiterin Brigitte Orth überreichten jeder Abiturientin und jedem Abiturienten das Abizeugnis und eine Rose. Anschließend wurden die ehemaligen Schüler, die in ganz verschiedenen Fächern besondere Leistungen vollbracht hatten, geehrt und mit Buchpreisen und Mitgliedschaften beschenkt. Drei Abiturienten können ein Einserabi vorweisen: Luise Ranft (1,0), Valentin Dern (1,2) und Janos Wiesen (1,4).

Den Abschluss bildete der Song „Wind of Change“, den die Abiturienten gemeinsam mit einer Klasse der sechsten Jahrgangsstufe sangen. jge