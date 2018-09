Abitur wird an der IGS Herrstein nicht verschenkt

Einige werden sich daran erinnern: Als im September 2012 die IGS eingeweiht wurde, sagte der Herrsteiner VG-Chef, dass man im kleinen Herrstein dann 2019 erstmals sein Abitur ablegen kann. Damals schien das noch in weiter Ferne. Und plötzlich ist sie da: die Vorbereitungsphase fürs Abi 2019 an der IGS. Mit einem Schmunzeln kommentiert Rektorin Antje Petri-Burger: „Nach den Sommerferien kann man sich mal so langsam mit der Kleiderfrage für die Abifeier beschäftigen.“

Foto: picture alliance

So ein Abi ist kein Selbstläufer: Die Schüler der Stufe 12 werden intensiv betreut, in den vergangenen Wochen wurden immer wieder Einzelgespräche mit den Schülern geführt, um den eingeschlagenen Bildungsweg zu beleuchten und zu schauen, ob er erfolgreich weiterlaufen kann. Bei einigen wenigen Schülern der Stufe 12 kam man daher zum Schluss, dass der Abschluss des schulischen Teils der Fachhochschulreife das angestrebte Ziel sein sollte, da sie dieses mühelos und mit Erfolg erreichen können. Daher werden uns vier, fünf Schüler nach der zwölften Klasse verlassen und dann mit diesem Abschluss weiter Richtung Berufsausbildung arbeiten. „Übrigens ist an der IGS keine Prüfung notwendig, um diesen Abschluss nachweisen zu können“, betont Antje Petri-Burger. Die restlichen Zwölfer bereiten sich nun schon auf das anstehende Abitur vor. Der Zeitplan stehe, die Termine sind festgezurrt. Die erste schriftliche Abiturprüfung wird am 9. Januar 2019 geschrieben. Das klare Ziel sei nun vor Augen, es werde konkret und sicher auch ein wenig spannend. Die schriftlichen Abiturprüfungen laufen dann bis zum 18. Januar 2019, die mündlichen Prüfungen folgen Ende März 2019. In der elften Klasse angetreten waren 58 Schüler: Nach dem ersten Jahr waren es noch 45, und nun wird die IGS mit etwa 40 Schülern in die Stufe 13 übergehen.

„Es ist normal, dass nicht alle in die 13 kommen. Deshalb betonen wir ja auch, dass auch der Abschluss nach der 12 ein Grund sein kann, an unserer Schule zu bleiben. Alle Schüler sollen ihren persönlichen Weg finden. Niemand muss mit dem Gefühl gehen, er oder sie sei gescheitert. Wir helfen mit, dass an den Abschluss ein Anschluss folgt.“ Mit höher werdendem Alter würden die schülereigenen Perspektiven ohnehin immer deutlicher und klarer.

Sehr schön sei zu beobachten, dass sich eine sogenannte Oberstufenkultur etabliert: Die Schüler tauschen sich vermehrt intensiv untereinander aus und lernen miteinander, sie organisieren und planen Aktivitäten hinsichtlich Abiturfeier und Abschluss. Dabei ist natürlich auch für Unterstützung vonseiten der Lehrkräfte gesorgt: „Es gibt ja keine Vorgängerjahrgänge, an denen man sich orientieren könnte.“

Im Mai geht es in der Stufe 12 erst einmal auf große Fahrt nach Hamburg. Entspannung und Spaß sind angesagt: „Danach werden sie sich wohl in die Arbeit stürzen“, prognostiziert Petri-Burger. Die Zwölftklässler hätten gemerkt, dass es ernst werde: Weder die IGS noch das Land Rheinland-Pfalz verschenkten das Abitur. Eine Menge Standards müssen erfüllt werden: „Dass sie dabei unsere volle Unterstützung haben, versteht sich von selbst.“

Es werden jetzt schon während des Unterrichts Probe- und Beispielaufgaben angegangen, die Kursarbeiten nähern sich immer mehr der Form von Abiturarbeiten an. Vielfältige Hinweise auf Abiturrelevanz von Themen und Methoden gehören zur Vorbereitung. Auch für die mündlichen Prüfungen wird trainiert: „Dabei stellen wir fest, dass viele der Jugendlichen sehr gut und selbstbewusst präsentieren und Themen mündlich darstellen können. Offenbar zahlt sich das schwerpunktmäßige Training der Präsentationstechniken seit der Mittelstufe nun in der Oberstufe aus.“ Für die Leitung und die Lehrkräfte gebe es sehr viele Dienstbesprechungen mit Vertretern der ADD und des Ministeriums zur Vorbereitung der Abiturprüfung. Darauf folgen regelmäßige interne Dienstbesprechungen mit Kollegen, die auch in diesem Jahr an den umliegenden Gymnasien zum Hospitieren bei mündlichen Prüfungen waren. Die Rektorin ist überzeugt: „Es wird gelingen. Unsere Schüler werden ihr Abitur ebenso erfolgreich absolvieren wie ihre Kameraden an anderen gymnasialen Oberstufen.“

Der zweite Oberstufenjahrgang (jetzige Stufe 11) tue sich merklich leichter mit der Umstellung auf die Oberstufe: „Dies liegt sicher auch mit daran, dass es eine Stufe darüber gibt, die vorläuft, berät oder auch hilft. Die Elfer müssen vor allem ihr häusliches Arbeitsverhalten anpassen, das Wochenende mit in Arbeitsphasen einbeziehen und die lange Verweildauer in der Schule verkraften. Das gelingt ihnen offenbar recht gut. Viele haben sich gefunden und lernen zusammen.

Vera Müller