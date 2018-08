Üble Hetze: Nicole Höchst (AfD) distanziert sich von dubioser Facebook-Gruppe

Kreis Bad Kreuznach/Birkenfeld. „Unser Deutschland patriotisch und frei“: So nennt sich eine geschlossene, vor etwa zwei Jahren gegründete Facebook-Gruppe, in der nach Recherchen des Medienportals Buzz Feed unter insgesamt 22.000 Mitgliedern auch 23 Bundestagsabgeordnete der AfD Mitglied sind oder waren – eine von ihnen ist Nicole Höchst, MdB aus dem Wahlkreis Bad Kreuznach/Birkenfeld.

Nicole Höchst am Rednerpult im Deutschen Bundestag.

Das Problem: In dieser speziellen Gemeinschaft sind Rassismus und Hetze offenkundig opportun. Und es werden auch schon mal Hakenkreuze verherrlicht, Sympathien mit der Reichsbürger-Bewegung bekundet und sogar Mordfantasien gegen Kanzlerin Angela Merkel geäußert. Höchst distanziert sich auf Anfrage unserer Zeitung deutlich von der dubiosen Gruppe. Sie sei ihr nicht selbstständig beigetreten. Sie werde ständig von Leuten zu diversen Gruppen hinzugefügt: „Leider lässt sich das auf Facebook nicht verhindern.“

Das widerspricht allerdings den Angaben, die der Gründer und Administrator der „Unser Deutschland“-Gruppe gegenüber Buzz Feed gemacht hat. Jede Person müsse nach erfolgter Anfrage aktiv zustimmen, bevor er aufgenommen werde. Kenntnis von den dort geposteten Inhalten habe sie erst durch eine Presseanfrage der Buzz-Feed-Redaktion erhalten, sagt indes Höchst. „Zu diesem Zeitpunkt war der Austritt aus der Gruppe schon längst erfolgt.“ Sie auch nur in die Nähe irgendeines Inhaltes von „Unser Deutschland patriotisch und frei“ zu rücken „ist deshalb absurd“, betont die Abgeordnete. Eine Bewertung der Inhalte erübrige sich. Ihre aufrichtige demokratische Gesinnung stehe außer Zweifel.

Ohne Wenn und Aber bekennt sich die 48-Jährige hingegen zu den Alternativen Homosexuellen (AHO) in der AfD, für die sie jetzt die Schirmherrschaft übernommen hat. Als designiertes Mitglied des Kuratoriums der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld und Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Medien fühle sie sich der AHO nicht nur freundschaftlich, sondern auch fachlich eng verbunden. „Die Lesben und Schwulen in unserer Partei fühlen sich in diesem Land nicht angemessen repräsentiert.“ Öffentlich werde ihnen Selbsthass unterstellt. „Die für uns so wichtige Förderung der klassischen Familie ist keineswegs eine Herabwürdigung anderer Lebensmodelle. Als vierfache Mutter und Katholikin hatte ich schon immer viele homosexuelle Freunde und werde sie als Teil des konservativen Spektrums verteidigen“, unterstreicht die Politikerin aus Speyer.

Höchst hat sich allerdings wiederholt gegen die „Ehe für alle“ ausgesprochen. Sie ist auch gegen das Adoptionsrecht für Homo-Paare, da Studien belegten, „dass es unter homosexuellen Männern mehr Pädophile gibt“ – ein Satz, den sie kurz vor der Bundestagswahl bei einer Fragerunde im Göttenbach-Gymnasium in Idar-Oberstein vor Schülern äußerte. Sie hatte bei der Bundestagswahl über die Landesliste das Ticket nach Berlin gelöst. Kurt Knaudt