Ökompark Heide-Westrich: VG Birkenfeld steigt aus

Das Überrumpelungsmanöver war sicher nicht die feine englische Art, weil die Nachbarkommunen nun praktisch ohne Vorwarnung vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. In der Sache ist die Abkehr der VG Birkenfeld vom Zweckverband Ökompark aber verständlich. Der Rat hat im Grunde genommen nämlich nur die alte Weisheit der Dakota-Indianer beherzigt, die da lautet: „Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab!“ Denn nach Jahren der Stagnation und der Schlafmützigkeit erscheint es kaum mehr vorstellbar, wie die Verwirklichung dieses Projekts, das chronisch in einer hintersten Schubladenecke schlummert, wieder Fahrt aufnehmen und sich das Gebiet auf der Heide jemals in eine blühende Gewerbelandschaft verwandeln soll. Klar ist: Wie einst beim Ausstieg aus der Naheland-Touristik haben die Birkenfelder nun auch beim Ökompark die Rolle der bösen Buben übernommen, weil ihr Schritt andere Mitglieder dazu animieren könnte, selbiges zu tun. Hier wie dort gilt aber: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.