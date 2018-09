Ärger mit dem Riesen-Bärenklau: Giftpflanze vermehrt sich im Kreis rasant

Nur kurz passt der Junge nicht auf. „Da ist mir ein Tropfen auf den Arm gespritzt“, erzählt er. Die Folge ist eine große Brandblase, die im Krankenhaus aufgeschnitten und behandelt werden muss. Danach kann der Elfjährige den Arm zwei Wochen lang nicht bewegen. Im Kreis Birkenfeld gibt es mehrere Stellen, an denen dieses Szenario schnell zur Realität werden kann. Die hochgiftige Flüssigkeit Furocuramin, die im Riesen-Bärenklau (Herkulesstaude) vorkommt, kann in Verbindung mit Sonnenlicht zu schweren Verbrennungen der Haut führen.

Zwischen Hettenrodt und Kirsch-weiler – unterhalb der alten Bauschuttdeponie – stehen Hunderte dieser für Mensch und Tier gefährlichen Pflanzen. Dieses im blühenden Stadium jahrzehntelang als besonders dekorativ wertgeschätzte, nun aber als Plagepflanze bezeichnetes Gewächs, das ursprünglich aus dem Kaukasus stammt, ist in Gärten, Parks, an Straßenrändern, in Bach- und Flusstälern sowie auf Brachen anzutreffen und kann dort die heimische Vegetation verdrängen. Es besitzt dekorative Fruchtstände, die oft als Zierde verwendet werden. Der Riesen-Bärenklau ist inzwischen in ganz Mitteleuropa und Teilen Nordamerikas verbreitet und zählt dort zu den unerwünschten Neophyten. Aufgrund seiner guten Aussamung und seiner toxischen Wirkungen wurde er schnell zu einer Plage. Denn er bildet in kürzester Zeit große Bestände, die sich nur sehr schwer entfernen lassen.

Die Verantwortlichen in Kirschweiler können ein Lied davon singen. Bereits vor zwei Jahren ist dieses Problem unterhalb der ehemaligen Deponie aufgetreten. Ortsbürgermeister Karl-Otto Dreher berichtet, dass die Pflanzen damals mit einer Sondergenehmigung chemisch bekämpft wurden. „Aber offensichtlich hat das nicht viel geholfen“, sagt Dreher.

Betroffen ist auch eine oberhalb der Deponie liegende, 170 Quadratmeter große Fläche an der K 20, auf der ein Umspannungshäuschen steht. Die OIE hat den Riesen-Bärenklau dort nach Rücksprache mit der Struktur- und Genehmigungsbehörde (SGD) Nord, die wegen dieser Problematik in engem Kontakt stehen, kürzlich erst von einer Spezialfirma beseitigen lassen. Doch die Pflanzen haben direkt wieder ausgetrieben. Deshalb ist die Firma kürzlich erneut tätig geworden, hat die neuen Herkulesstauden ausstechen lassen.

Um ein Vielfaches größer aber ist der Bestand auf dem Gelände unterhalb der ehemaligen Deponie. Bis zu vier Meter hoch ragen die Gewächse in den Himmel. Mittlerweile ist auch der kleine Bach, der in Richtung Ortsgemeinde Siesbach fließt, befallen. Anwohner befürchten, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Samen den Siesbach erreicht haben, der nach einigen Kilometern in die Nahe mündet. Dann sind die Pflanzen nur noch mit einem riesigen Aufwand zu bekämpfen. Auch bei Kirchenbollenbach und Mittelbollenbach sowie in weiteren Gebieten des Kreises Birkenfeld vermehrt sich die Giftpflanze enorm.

Kirschweilers Ortsbürgermeister Dreher weiß nicht genau, wie er nun vorgehen soll. Mit einem Unternehmen hat er den Einsatz von Drohnen – in Absprache mit der VG-Verwaltung Herrstein – in Erwägung gezogen. Allerdings sei man noch nicht zu einem Ergebnis gekommen. „Außerdem werden solche Geräte wohl nur im Weinbau eingesetzt“, mutmaßt Dreher. Er hat sich zudem mit Landrat Matthias Schneider zum Thema Riesen-Bärenklau ausgesprochen – allerdings ebenfalls ohne Ergebnis. „Ich wünsche mir, dass die Kreisverwaltung eine Bestandsaufnahme macht und den betroffenen Kommunen sowie Grundstücksbesitzern eine Anleitung an die Hand gibt, wie in solchen Fällen zu verfahren ist“, betont Dreher. Er hat bereits einen weiteren Hebel in Bewegung gesetzt. Matthias Keidel, FDP-Kommunalpolitiker aus Kirschweiler, soll im zuständigen Ministerium in Mainz nachfragen. „Vielleicht weiß man ja dort eine Lösung“, hofft Kirschweilers Ortschef. Der momentane Zustand jedenfalls sei sehr unbefriedigend.

Die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz erwartet im Grunde Jahr für Jahr ein verstärktes Ausbreiten der Herkulesstaude. Vor allem Wärme und Sonne mobilisieren einen kräftigen und schnellen Austrieb aus den im Vorjahr angelegten Speicherwurzeln. Ihre große Blattmasse bildet die Pflanze im Mai, um anschließend den gewaltigen Blütenstängel drei bis vier Meter in die Höhe zu treiben. Dann ist der Riesen-Bärenklau zwar besonders gut zu erkennen, für eine sinnvolle Bekämpfung sei es aber bereits zu spät. Die Kammer rät, die Herkulesstaude wegen ihrer Gefahr für die Menschen frühzeitig und möglichst vollständig zu bekämpfen.

Die Landwirtschaftskammer RLP verweist auf ein Merkblatt, das unter www.ku-rz.de/herkules abgerufen werden kann.

