Ära des Bankwesens in Brücken ist zu Ende

Nicht ganz zufrieden zeigte sich Ortsbürgermeister Karl-Otto Engel in der Einwohnerversammlung der Ortsgemeinde Brücken. Den nach wie vor erfreulichen Finanzen und der regen Nachfrage im zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets „Hirchenberg“ stehen empfindliche Einschnitte in der Infrastruktur gegenüber.

Seit dem Einsturz der Holzbrücke ist der Fußpfad den Mühlenteich entlang unpassierbar. Der Steg soll allerdings erneuert werden, erfuhren die Brückener bürger bei einer Einwohnerversammlung.

Foto: Walter Schultheiß

So beklagte Engels, dass zwei Jahre nach der Kreissparkasse Ende 2017 auch die Volksbank Hunsrück-Nahe ihre Zweigstelle aufgegeben hat. Damit ging die mit dem Brückener Spar- und Darlehenskassenverein begonnene Ära des genossenschaftlichen Bankwesens in der Trauntalgemeinde nach 121 Jahren zu Ende.

Um die Bargeldversorgung der Bevölkerung nach der Schließung der Bankfilialen zu gewährleisten, bemühte sich die Gemeinde, in der alten Schule einen Bankautomaten zu installieren. Jedoch erfüllte sich die Hoffnung nicht, dass sich die lokalen Kreditinstitute zusammen mit der Kommune finanziell engagieren, um ihren Kunden zu ermöglichen, in Brücken weiterhin kostenlos Banknoten zu ziehen.

Zudem bedauerte das Dorfoberhaupt den Niedergang des Vereinswesens. Einige Klubs sind schon eingeschlafen, die Zuschauerzahlen des im Übrigen intakten FC Brücken, der als Fußballbezirksligist nach wie vor ein Aushängeschild des Ortes darstellt, sind in den vergangenen Jahren zurückgegangen. „Früher kamen zu den Derbys gegen Birkenfeld mal mehr als 1000 Zuschauer“, erinnerte sich der 75-Jährige, „kürzlich waren es gerade mal 100.“

Dramatisch zugespitzt hat sich die Situation der Glockenkirmes. Mangels Helfern drohte der viertägigen Veranstaltung das Aus, bis sich wieder ein junges Organisationsteam bereit erklärte.

Neue Impulse – auch für das in Brücken ein wenig verkümmerte kulturelle Leben – verspricht sich die Gemeindespitze von der Arbeitsgemeinschaft Trauntal, über deren Aktivitäten der Beigeordnete Günter Heß berichtete. An der Premiere des Trauntalfests an Pfingsten verteilen sich die Programmpunkte auf alle zehn beteiligten Gemeinden. Darüber hinaus vertritt die AG Trauntal den Nationalparklandkreis auf Wunsch von Landrat Matthias Schneider zwei Wochen später beim Festzug anlässlich des Rheinland-Pfalz-Tags in Worms.

Den Verstorbenen aus diesen zehn Orten steht demnächst der am Brückener Friedhof hergerichtete Bestattungswald offen, für den der Gemeinderat im Herbst eine Satzung beschloss, wie Heß darlegte. Sobald es die Witterung zulässt, werden die Restarbeiten ausgeführt.

Über die laufende Erneuerung des Stegs an der Mündung des Mühlenteichs in den Götzenbach informierte der Erste Beigeordnete Marc Arend. Der Einsturz der Holzbrücke machte den dortigen Fußpfad unpassierbar, der die Strecke vom Römerweg und Teilen der Trauntalstraße zu Bäckerei und Metzgerei abkürzt.

Kontinuierlich verbessert hat sich laut Engel die Haushaltslage der Gemeinde. Dennoch bleibe Sparsamkeit oberstes Gebot.

Stolz wies VG-Bürgermeister Bernhard Alscher darauf hin, dass es der Verbandsgemeinde Birkenfeld gelinge, für ihre Projekte mit Abstand die meisten Zuweisungen im Kreis zu sichern. Auch die Hochschule Umwelt-Campus Birkenfeld und die Schulen laufen nach seinen Worten gut, während es speziell in Birkenfeld nicht genügend Kindergartenplätze gebe. Indes schicke sich das Gymnasium Birkenfeld an, als zweite Schule in Rheinland-Pfalz das internationale Abitur anzubieten.

Ferner ging Bernhard Alscher auf die in der Versammlung geäußerten massiven Beschwerden über den stark zugenommenen militärischen Fluglärm und die Chancen der von Engel angekündigten Dorfmoderation ein. Jede Gemeinde sei ein Spiegelbild des bürgerschaftlichen Engagements, betonte der Verwaltungschef: „Euer Ort ist attraktiv.“ Walter Schultheiß