8000 Besucher beim Tag der Bundeswehr: Soldaten ließen die Tarnung fallen

Rund 8000 Besucher sind am Samstag zwischen 10 und 17 Uhr zum Tag der Bundeswehr nach Baumholder gekommen. Auch wenn die Veranstalter mit einem höheren Andrang gerechnet hatten, zogen sie letztlich eine positive Bilanz.

Rund 8000 Menschen waren zum Tag der Bundeswehr nach Baumholder gekommen. Foto: Benjamin Werle

Leichtfüßig und wieselflink stürmen die uniformierten Fallschirmjäger die kleine Hütte. Wenige Sekunden später liegt ein mutmaßlicher Geiselnehmer gefesselt auf dem Boden. Ein Soldat postiert sich an der Tür, behält den Ausgang im Blick, das Gewehr im Anschlag, während seine Kameraden die Räume durchsuchen und die Geiseln retten. Dicht gedrängt stehen zahlreiche Menschen vor dem abgesperrten Areal und beobachten gebannt das Szenario – glücklicherweise bloß eine Übung. Es war eine von vielen Attraktionen, die der Tag der Bundeswehr zu bieten hatte, der am Samstag von 10 bis 17 Uhr rund 8000 Besucher ins Lager Aulenbach lockte.

Als der Himmel um kurz nach halb drei dann doch noch seine Schleusen öffnete, war das zwar ein wenig schade, tat dem Erfolg der Veranstaltung aber keinen großen Abbruch mehr. Lange hatte das Wetter gehalten. Zugegeben, die Veranstalter hatten mit doppelt so vielen Gästen gerechnet, allein: Das Bild sprach lauter als die Zahlen. Das Lager Aulenbach hatte sich in ein großes Messegelände verwandelt, auf dem sich etliche Stände dicht aneinanderreihten.

Die Straße war weithin gepflastert mit Zelten, Militärfahrzeugen und kleineren Hütten, an denen Bundeswehrsoldaten der verschiedensten Abteilungen bereitstanden, um über ihre Arbeit zu sprechen. Wer glaubte, dass sich damit heutzutage niemand mehr hinter dem Ofen hervorlocken lasse, wurde am Samstag eines B7esseren beleert. Die Besucher – darunter viele junge Familien – tummelten sich so zahlreich zwischen den Stationen, dass man sich teilweise aneinander vorbeischieben musste.

Verwunderlich war das nicht: Die Veranstalter hatten keine Mühen gescheut, um eine regelrechte Bundeswehrwelt zu erschaffen, die so viele Eindrücke bot, dass man überwältigt war und nicht recht wusste, wo man zuerst hinblicken sollte. Wer alle Stationen absolvieren wollte, musste schon einige Stunden einplanen.

Da konnte man ein Nachtsichtgerät ausprobieren, in einem Fuhrpark zwischen mächtigen Panzern hin und herwandeln, in Militärfahrzeugen hinter dem Steuer Platz nehmen, verschiedene Gewehrarten begutachten und sich überall mit Soldaten unterhalten, die bereitwillig und freundlich alle Fragen beantworteten. Zu den echten Höhepunkten zählten eine Fahrt über den Truppenübungsplatz und eine dynamische Waffenschau. Die jüngsten Besucher hatten natürlich besonders bei den interaktiven Angeboten ihre helle Freude, etwa, wenn es darum ging, selbst mal eine Drohne zu steuern.

An allen Enden packten Soldaten fleißig an. Foto: Benjamin Werle

Wer sich kurz erholen wollte, konnte sich auf dem Platz vor der großen Bühne an eine der Bierzeltgarnituren setzen. Dort wurde den ganzen Tag über Programm geboten – von einer besonderen Modenschau bis hin zum Konzert der US-Army-Rockband.

Bei all diesen positiven Eindrücken fiel auch die Bilanz bei der Pressekonferenz am frühen Nachmittag gut aus. „Ich bin beeindruckt, was die Leute hier auf die Füße gestellt haben“, meinte Barbara Wießalla, seit einigen Tagen Leiterin der Abteilung Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (IUD) im Verteidigungsministerium. „Ein ganz dickes Lob für alle Organisatoren.“ Ulrike Hauröder-Strüning, Präsidentin des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, stellte vor allem den angenehmen Charakter der Veranstaltung heraus. „Es war wie ein Volksfest, zu dem viele gekommen sind.“ Allein vom Bild her seien die Erwartungen noch übertroffen worden. Oberstleutnant Tobias Kirchner, Kommandant des Truppenübungsplatzes, schilderte ein schönes Erlebnis, das er an diesem Tag hatte. „Heute Morgen traf ich auf ein ein Ehepaar, das sich beim Spaziergang verlaufen hatte“, erzählte er. „Wir hatten ein tolles Gespräch.“

Bundestagsabgeordnete Antje Lezius sprach von einer „super Veranstaltung“ und war besonders von der Vielfalt der Bundeswehr fasziniert. „Ich bin stolz, dass so etwas in dieser Region auf die Beine gestellt werden kann.“ Auch Ingrid May, Leiterin des zuständigen Bundeswehrdienstleistungszentrums Idar-Oberstein, fand nur lobende Worte. „Es ist schön, dass so viele Menschen Interesse an der Bundeswehr zeigen“, betonte sie. „Es war ein herrlicher Tag und glücklicherweise hat das Wetter mitgespielt.“ Wie auf Kommando donnerte es bei diesen Worten bereits bedrohlich.

Wenige Minuten später fielen die ersten Regentropfen, die sich zu einem regelrechten Guss entwickelten. Doch die Veranstalter hatten auch an genügend Möglichkeiten zum Unterstellen gedacht: Eine davon war das Zelt, in dem die Kochnationalmannschaft der Bundeswehr Leckereien wie Erbseneintopf mit Geflügelwürstchen kredenzte. Über den plötzlichen Ansturm waren die Köche nicht unerfreut.

Und auch wenn sich die Straßen zwei Stunden zu früh leerten, war der Tag in dreierlei Hinsicht ein Erfolg: als Werbeveranstaltung für die Bundeswehr, als unterhaltsames Fest für die Familie und als Aushängeschild für die Region (weitere Berichte folgen).

Von unserem Redakteur Peter Bleyer