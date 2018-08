80 Jahre evangelischer Kindergarten: Mütter sollten während der Erntezeit entlastet werden

Die evangelische Kindertagesstätte Baumholder feiert in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Die Planungen für das große Fest am Sonntag, 13. Mai, laufen bereits. Die Einrichtung hat in den vergangenen Jahrzehnten eine bewegte Geschichte durchlebt.

Bereits 1937 wurde im Wilhelmswald Baumholder ein Erntekindergarten eröffnet. Diese Form der Kinderbetreuung wurde erstmals im 19. Jahrhundert (1802) erwähnt. Im Jahr 1934 gab es im Deutschen Reich schon etwa 700 Erntekindergärten, die fast alle von der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt gegründet wurden. Meist hatten sie von April bis Oktober geöffnet, um die Mütter während der Erntezeit zu entlasten. So konnten die Frauen der Landwirtschaft als vollwertige Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

In den folgenden Jahren begann man im Zuge der Entwicklung des Bildungswesens, die Erntekindergärten in Dauerkindergärten umzuwandeln. So entstand auch im Mai 1938 am heutigen Standort in Baumholder ein ganzjährig geöffneter Kindergarten, der am 12. November 1938 eröffnet wurde.

In einem Artikel aus dem „Nationalblatt“ vom 11. November 1938 wurde dazu Folgendes geschrieben: „... Nun ist in mehr als einjähriger Arbeit der neue ständige Kindergarten der NSV für die Stadt Baumholder fertiggestellt. Er steht frei auf der Höhe über der Stadt, mit verkehrsarmen und daher gefahrlosen Zugangswegen von allen Seiten ... Machen wir doch schnell einen kleinen Rundgang durch die Innenräume ... Eine lichte Vorhalle nimmt den Besucher auf. Mit weißen Fliesen ist der Boden belegt, die Decke ist aus Holz gezimmert. Man erkennt sogleich die gediegene Arbeit, die hier von unseren Handwerksmeistern geleistet wurde ... Durch die Türe hat man Durchblick in den langen Korridor, der an den drei Tagesräumen entlangführt ... Alle Wände in dieser schönen Halle sind aus Glas, sodaß die Leiterin alle drei Räume zugleich überblickt ...“

Eine Sensation stellte der überdachte Sandkasten mit Rutschbahn dar, der auf der rechten Seite angebaut wurde (heutiges Rollenspielzimmer). Leiterin der Einrichtung war die Kreisreferentin Traute Müller. Während der Kriegsjahre war Fräulein Elli Müller aus Grumbach Leiterin. Nach Kriegsende benutzten die Besatzungsmächte das Haus als Abstellkammer, und zeitweise waren einige Räume als Wohnung vermietet.

Der Zeitraum von 1945 bis Anfang der 50er-Jahre lässt sich leider nicht genauer nachvollziehen. Es wurde aber erwähnt, dass der Kindergarten in dieser Zeit von den Geschwistern Reichert betrieben wurde. Anfang der 50er-Jahre erwarb die Stadt Baumholder das Gebäude. Die evangelische Kirchengemeinde und die Stadt bemühten sich darum, das stark vernachlässigte Gebäude wieder als Kindergarten instand zu setzen. So konnte der Kindergarten 1955 unter kirchlicher Trägerschaft wieder eröffnet werden, das Haus selbst blieb im Besitz der Stadt.

Die 60er-Jahre brachten organisatorische und personelle Veränderungen. Besuchten zu Beginn des Jahrzehnts nur Baumholderer Kinder den Kindergarten, änderte sich dies mit der Angliederung der Gemeinde Ruschberg an die Kirchengemeinde Baumholder. In den darauffolgenden Jahren kamen Kinder aus Berschweiler, Fohren-Linden, Mettweiler und Reichenbach dazu. Herta Schultheiß leitete von 1966 bis 1982 den evangelischen Kindergarten. Nachfolgerin war heute Juliane Rech, die noch heute im Amt ist.

Schon in den 70er-Jahren herrschte im evangelischen Kindergarten starker Sanierungsstau. Es wurde allerdings nur wenig renoviert, sodass sich das Gebäude in den 80er-Jahren in einem katastrophalen baulichen Zustand befand. Dazu schrieb die Nahe-Zeitung: „Der Wind zog durch alle Ritzen und bei Regenwetter wurden Eimer aufgestellt, um das von der Decke tropfende Wasser aufzufangen ...“ Das große Engagement der Mitarbeiterinnen und des Elternausschusses führte dazu, dass die Stadt und die Kirche 1982 das Problem wieder aufgriffen. Es kam zu vielen Verhandlungen und Streitigkeiten, wer für die baulichen Maßnahmen zuständig sei. Foren der Nahe-Zeitung und Unterstützung aus der Bevölkerung, etwa durch Spenden, brachten die Parteien an einen Tisch. Im Sommer 1984 begann der erste Bauabschnitt.

Während der Bauarbeiten wurden Notgruppen im Betsaal und im Kinderhort eingerichtet. Nach anstrengenden Jahren konnte im Spätsommer 1986 der neu renovierte Kindergarten endlich bezogen werden. Der Kindergarten war renoviert, jedoch der Spielplatz nicht. Mit tatkräftiger Hilfe von Eltern, dem Elternausschuss und gesammelten Spenden konnte aber auch die Renovierung des Spielplatzgeländes in Angriff genommen werden.

Die neu entstandenen und verbesserten Räume führten zu einer Erneuerung des pädagogischen Konzeptes. Seit 2013 steht jedem Kind ab dem ersten Lebensjahr gesetzlich ein Betreuungsplatz zu. Dafür war ein Anbau für eine kleine altersgemischte Gruppe notwendig.