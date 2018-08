80 Jahre evangelische Kita: Einrichtung setzt heute auf offene Gruppen

Früher waren es Orte, an denen Kinder für ein paar Stunden beaufsichtigt wurden, heute sind es Bildungseinrichtungen, die teilweise Erziehungsarbeit leisten und mit durchgeplanten Konzepten auf die Schulzeit vorbereiten: Kindergärten haben im Laufe der Jahrzehnte eine fundamentale Entwicklung durchgemacht. So auch die evangelische Kita in Baumholder, die am Sonntag ihren 80. Geburtstag feiert.

Malen steht im Kindergarten nach wie vor hoch im Kurs. Erzieherin Katja Mohr bewundert die Arbeiten der kleinen Künstler. Foto: Peter Bleyer

Bereits ein kurzer Rundgang durch die Baumholderer Kita führt deutlich vor Augen, dass mittlerweile vieles anders ist, als man es noch aus der eigenen Kindheit kennt. Statt isolierter Gruppen findet man verschiedene Zimmer, in denen die Kinder sich frei entfalten können, ganz wie es ihnen beliebt. Daneben gibt es Essens- und Waschräume, ein Zimmer mit Matratzen zum Schlafen und einen Bereich für die Kleinsten, die liebevoll Zwerge genannt werden. Während man früher in aller Regel erst ab drei Jahren den Kindergarten besuchte, beherbergt die Kita Baumholder mittlerweile auch Kinder, die jünger sind.

Backe, backe Kuchen: Im liebevoll Zwergenbereich genannten Zimmer dürfen sich die kleinsten Kinder ausleben. Stark gefragt ist natürlich der Sandkasten, an dem verschiedene „Leckereien“ zubereitet werden. Foto: Peter Bleyer

„Die Zusammensetzung der Familie hat sich stark gewandelt“, erklärt Kitaleiterin Juliane Rech. „Deshalb hat sich auch die Arbeit in der Einrichtung geändert.“ Während früher ein Elternteil – meist die Mutter – zur Kindesbetreuung zu Hause blieb, sind heute oft beide Eltern berufstätig. So ist die Baumholderer Kita mittlerweile ganztätig von 7 bis 16.30 Uhr geöffnet. Bereits 2013 kam der Anbau dazu, der den Bereich für die Kleinsten beherbergt.

Längere Öffnungszeiten und neue „Zielgruppen“ führten natürlich zu einer Erweiterung der Tätigkeitsfelder. Neben der klassischen Beschäftigung mit den Kindern stehen heute beispielsweise auch Wickeln und Schlafenlegen auf dem Programm. Auf der anderen Seite werden die Großen mit angemessenen Spielen und Aufgaben auf den Schulalltag vorbereitet.

Da viele Kinder von morgens bis nachmittags in der Einrichtung sind, hat auch das Thema Ernährung einen großen Stellenwert. „Wir kaufen beispielsweise jeden Tag frisches Obst und Gemüse, das die Kinder essen können“, erzählt Juliane Rech. Zum Frühstück bringen sie sich selbst etwas mit, allerdings werde schon darauf geachtet, dass es nicht jeden Tag Schokoriegel sind, versichert die Leiterin.

„Das Mittagessen bekommen wir aus der Küche des örtlichen Krankenhauses“, erklärt Rech weiter. „Der Plan mit Hinweisen auf alle Allergene hängt bei uns aus, sodass die Eltern ihn einsehen können.“ Beim Essen selbst lasse man den Kindern viel Freiraum, sie können sich aus den Schüsseln, die auf den Tisch gestellt werden, selbst bedienen. „Dadurch lernen sie einzuschätzen, was sie schaffen“, erklärt Juliane Rech. Auch der Umgang mit dem Besteck gehöre zum Kitaalltag.

Konsequenz als Erziehungsziel

Diese Beispiele spiegeln das Konzept wider, das in der evangelischen Kita Baumholder – wie in vielen anderen auch – gelebt wird. „Wir setzen auf offene Gruppen und sehr viel Eigenverantwortung“, erklärt Juliane Rech. „Den Kindern wird nichts aufgedrängt.“ Konkret bedeutet das, dass die Kinder nicht wie früher einem bestimmten Raum zugeteilt sind, sondern sich aussuchen können, in welchem Zimmer sie was machen wollen. Man richte sich nach den Interessen der Kinder, betont die Leiterin. „Das Ziel ist, dass die Kinder lernen, eine Sache konsequent durchzuziehen, nachdem sie sich entschieden haben.“

Im heutigen Konzept der Kita sind auch Exkursionen und Projekte fest verankert. So gehen die Kinder einmal in der Woche, am Waldtag, raus in die Natur, um ihre Umwelt kennen- und begreifen zu lernen. Mit Musikangeboten sollen die Kleinen schon früh mögliche Talente entdecken. Außerdem werden immer mal wieder Betriebe wie Schreinereien und Sägewerke besucht, damit die Kinder sehen können, wie Handwerk funktioniert. „Aus einem einstigen Aufbewahrungsort ist eine Bildungsstätte geworden“ – so fasst Juliane Rech die Entwicklung des Kindergartens in den vergangenen 80 Jahren zusammen.

Erzieherinnen loben Konzept

Und das Konzept kommt an: Wer sein Kind in die evangelische Kita schicken will, muss erst mal auf einer langen Warteliste Platz nehmen. Zurzeit betreuen elf Erzieher und ein Ergotherapeut 85 Kinder. Auch die Mitarbeiter der Kita selbst sind von der neuen Methodik überzeugt. „Wir könnten uns das alte Prinzip nicht mehr vorstellen“, sagt Juliane Rech. „Es funktioniert prima.“

Das liege nicht zuletzt daran, dass das Sozialverhalten der Kinder in der evangelischen Kita gut ausgeprägt sei. „Da helfen die Großen den Kleinen“, beschreibt die Leiterin. Natürlich gebe es trotz des offenen Umgangs Regeln. „Die Kinder müssen sich anmelden und Guten Morgen sagen.“ Katja Mohr, ebenfalls Erzieherin, entdeckt im neuen System sogar noch einen weiteren Vorteil. „Man muss viel weniger schimpfen“, sagt sie.

Doch egal, ob neu oder alt, früher oder heute – wenn man Katja Mohr und Juliane Rech danach fragt, was ihren Job für sie ausmacht, geben sie dieselbe Antwort, die sie auch noch vor einigen Jahren parat gehabt hätten. „Die Arbeit mit den Kindern“, sagt die Kitaleiterin. „Die Ehrlichkeit und Offenheit.“ Katja Mohr fügt hinzu: „Es gibt jeden Tag Situationen, die einen zum Lächeln bringen.“

Dass es weiterhin viele solcher Momente gibt, dafür ist auch der zurzeit rund 100 Mitglieder starke Förderverein des evangelischen Kindergartens verantwortlich. „Unsere Aufgabe ist es, die Kinder materiell und ideell zu unterstützen“, erklärt die Vorsitzende Christina Forster. Etwa mit Büchern und Fördermaterialien. „Die Kooperation mit dem Kindergarten läuft hervorragend“, fügt sie hinzu.

Seine Einnahmen generiert der Verein einerseits aus den Mitgliedsbeiträgen, andererseits aus Verkäufen am Weihnachtsmarkt. Im laufenden Jahr feiert er seinen 20. Geburtstag. „Zusammen mit dem Kindergarten werden wir also 100 Jahre alt“, sagt Christina Forster lachend. Am Sonntag gibt es also doppelt Grund zum Feiern.

Von unserem Redakteur Peter Bleyer