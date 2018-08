4,15 Promille: Partner mit der Schere verletzt

Was soll man dazu noch sagen? Diese Frage stellten Richter Philipp Schneider, Staatsanwalt Heinrich Schneider und der medizinische Gutachter Dr. Martin Michael nach dem Prozess am Amtsgericht. Die Verhandlung gab Anlass zum Kopfschütteln, zum Schmunzeln – und dennoch: Das Lachen blieb allen angesichts der Tragik der Geschichte im Hals stecken. Vielmehr war da Erschütterung spürbar.

Wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt war eine 51-Jährige, die am 31. März 2017 ihrem Lebenspartner in einer gemeinsamen Wohnung in einem Obersteiner Problemviertel eine Schere tief in den Oberarm gerammt hatte. Der Mann verlor viel Blut und musste im Klinikum behandelt werden. Den Notarzt und die Polizei hatte die Frau gerufen. Die mehrfach vorbestrafte Angeklagte war vermindert schuldfähig: 4,15 Promille ergab ein Alkoholtest direkt nach dem Vorfall – ein extremer Wert, der selbst Richter Schneider und den medizinischen Gutachter die Augenbrauen hochziehen ließ. Die Angeklagte ist seit Jahrzehnten alkoholkrank, was gravierende Folgeschäden mit sich bringt. Unzählige Therapien blieben erfolglos.

Dr. Martin Michael fragte vor der Vernehmung kognitive und intellektuelle Fähigkeiten ab: „Welches Datum haben wir heute? Was ist der Unterschied zwischen einer Treppe und einer Leiter? Was unterscheidet einen Liliputaner von einem Kind?“ Und: Wie kann man das Sprichwort „Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein“ erklären? Solche Fragen musste die vom Alkoholkonsum sichtlich gezeichnete Idar-Obersteinerin beantworten. Zumindest teilweise gelang das.

Die Details der Tat spiegeln eine verhängnisvolle Beziehung zwischen der Angeklagten und dem 57-jährigen Lebenspartner wider: Sie küssten, und sie schlugen sich. Und so wird es auch weitergehen. Das ist absehbar. Das Paar hat seit Jahren eine gesetzliche Betreuerin, die sich sehr bemüht zu helfen – allerdings vergeblich.

Arbeit haben beide nicht, sie leben von der Grundsicherung. Immer wieder gibt es Streit. Ein Wort folgt dem anderen. Er schlägt zu, zieht sie an den Haaren, drückt ihren Hals zu, wirft Tische hinter ihr her … Zwei Zähne hat er ihr schon ausgeschlagen. Und dann traut sie sich nicht mehr aus dem Haus, wegen der blauen Flecke am Körper. Und immer ist Alkohol im Spiel: in rauen Mengen. „Wenn er nichts getrunken hat, ist er ein Engel“, sagt sie über ihn. Und niemals habe sie ihn verletzten wollen. Das sei einfach so passiert. Sie habe nur gewollt, dass er sie in Ruhe lässt. Und dann war da das viele Blut überall. Verlobt sei sie mit ihm, betont sie stolz. Mit viel Einfühlungsvermögen befragt Richter Schneider die fast rührend naiv wirkende Frau, die zwei erwachsene Söhne hat. Er fragt, ob das mit dem Zusammenleben so eine gute Idee ist. Darauf erhält er keine Antwort.

Der Mann, ebenfalls körperlich von Alkoholkonsum und Ähnlichem gezeichnet, sagt im Zeugenstand nichts. Außer: „Wir sind nicht verlobt.“ Sie schreitet ein, widerspricht, berichtet von einer spontanen Verlobung nach dem Kaffeetrinken im EKZ. Er kommentiert: „Okay, dann sind wir halt verlobt.“ Und: Seine Partnerin sei krankhaft eifersüchtig. Weitere Angaben macht er nicht.

Richter Schneider stellt kopfschüttelnd fest: „Hier kommen wir nicht weiter.“ Das Verfahren wird eingestellt. Sein Rat an die Angeklagte: „Trinken Sie weniger. Mischen Sie Wein mit Wasser. Und passen Sie auf: Das nächste Mal trifft die Schere vielleicht den Hals oder die Brust. Und dann? So etwas kann noch viel schlimmer ausgehen.“

Den Mann wird Philipp Schneider übrigens am 24. Juli vor Gericht wiedersehen: dann als Angeklagten. Er soll einen Polizisten beleidigt haben. „Ich komme da natürlich mit“, ruft die Frau lachend beim Herausgehen aus dem Gerichtssaal.

Von unserer Redakteurin Vera Müller

Er hat mich ja schon 1000-mal geschlagen, ich zähle da nicht mehr mit. Die Angeklagte schilderte dramatische Szenen ihrer Beziehung.