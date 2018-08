4000 Euro für Kinderglück gesammelt: Meisterchöre begeistern mit Benefizkonzert

Aus unserem Archiv

Fohren-Linden/Birkenfeld

Rührender Zweck, fantastische Musik und ein Publikum mit ganz viel Herz: Stolze 4058 Euro kamen beim gemeinsamen Benefizkonzert des Meisterchors Fohren-Linden und des Sonntagchors Rheinland-Pfalz am Sonntag in der evangelischen Kirche in Birkenfeld zusammen. „Das ist die zweithöchste Spendensumme, die der Sonntagschor je bei einem Auftritt erzielt hat. Ein phänomenales Ergebnis“, freute sich Gerd Sackenheim, Chorleiter Fohren-Linden, im Gespräch mit der NZ.