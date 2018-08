125 Jahre Kita am Birkenfelder Kirchplatz: Mit Schwester Sophie fing 1893 alles an

Schon 125 Jahre alt, aber immer noch quicklebendig, was aktuell an insgesamt 80 kleinen Leuten und ihrem 14-köpfigen Erzieherinnenteam im Haus liegt: Der evangelische Kindergarten am Kirchplatz im Birkenfeld feiert am Freitag, 22. Juni, ab 15.30 Uhr sein Jubiläumsfest. Seit 1893 haben Tausende Jungen und Mädchen – die genaue Zahl weiß niemand mehr – aus Birkenfeld und später auch aus einigen Nachbarorten die heute im Georg-Wilhelm-Haus untergebrachte Einrichtung besucht.

Bei der Gründung vor 125 Jahren war ihr Domizil jedoch der Saal des alten Küsterhauses neben der Kirche. Dorthin kamen die ersten Kinder zu Schwester Sophie Kohler, die allein für die Betreuung in der „evangelischen Kleinkinderschule Birkenfeld“ – so der damalige Name – verantwortlich war.

Die Diakonissin war vom „Mutterhaus für Kinderpflege“ in Nonnenweier im Schwarzwald als sogenannte Schulschwester auf Bitte des Vaterländischen Frauenvereins Birkenfeld in den Hunsrück geschickt worden. Dieser hatte nämlich die Initiative ergriffen, um in der damals zum Herzogtum Oldenburg gehörenden Residenzstadt die christliche Erziehung von Kindern zu fördern, die vorwiegend in der Landwirtschaft arbeitenden Eltern zu entlasten und Hilfe für die weniger bemittelten „Proletarierfamilien“ zu leisten.

Verein war jahrzehntelang Träger

Diese Zwecke sind in den Verträgen aus der Gründerzeit angegeben, die Hisso von Selle in seiner 2003 veröffentlichten Chronik zur Geschichte des Kindergartens als Quellen verwendet hat. Schon 1894 übernahm dann der Verein für evangelische Kinderpflege die Verantwortung für die Einrichtung. Wie lange er diese innehatte, ist nicht mehr ganz klar. Fest steht aber, dass 1960 ein neuer Diakonieausschuss gebildet wurde. In der Chronik schreibt von Selle an anderer Stelle, „dass man davon ausgehen muss, dass ab 1964/1965 die Trägerschaft auf die Kirchengemeinde beziehungsweise das Presbyterium übergegangen ist“. Auch zu diesem Zeitpunkt war der Kindergarten immer noch wie in den Anfangstagen im Saal des Küsterhauses angesiedelt, Ende der 1950er-Jahre hatte man lediglich eine Erweiterung durch den Ausbau der Pfarrscheune vorgenommen. Dabei galt das Domizil im Küsterhaus schon zu Beginn nur als Übergangslösung.

90 Kinder in einem Raum

Schwester Sophie und ihre Nachfolgerinnen betreuten – man kann es sich heute nicht mehr vorstellen – in den Jahrzehnten bis zum Zweiten Weltkrieg, meist allein und offenbar nur sporadisch von einer Hilfskraft unterstützt, bis zu 90 Kinder in einem Raum. Die Diakonissen bekamen dabei kein Gehalt, wohl aber freie Unterkunft und Verpflegung, berichtet Chronist von Selle. Bis 1945, als das Mutterhaus in Nonnenweier den Vertrag auflöste, oblag den Schulschwestern die Betreuung der Kinder. Nach einer Zwischenepisode wurde dann 1950 Ilse Eifler als „erste Nicht-Diakonissin“ Kindergartenleiterin.

Ende der 1950er-Jahre kam nach dem Ausbau der Pfarrscheune eine zweite Gruppe dazu, doch die Probleme wegen der beengten Verhältnisse blieben. In den Folgejahren „ähnelten die Ideen über einen Neubau, Umbau oder auch Hauskauf für den Kindergarten einer Springprozession“, schreibt von Selle in der Chronik.

Ein Problem war auch der viel zu kleine Spielplatz. Um ihn attraktiver zu machen, hatte die damalige Leiterin Lore Konstanty Ende der 1960er-Jahre eine Lösung parat, an die sich noch heute viele ältere Birkenfelder gut erinnern können und die beinahe legendären Charakter hatte. Denn sie ließ ein Schrottauto auf den Spielplatz transportieren, in dem die Kinder fortan mit Vorliebe tobten. „Heute stünden Vertretern der Unfallversicherung bei einem solchen Spielgerät die Haare zu Berge“, konstatiert von Selle zutreffend, und Anfang der 1970er-Jahre wurde der Wagen dann auch wieder vom Spielplatz entfernt.

Etwa um diese Zeit spielte sich noch eine andere bemerkenswerte Episode ab. Wegen der anhaltenden Platzprobleme und dem Wunsch nach einer Modernisierung lotsten Eltern mit entsprechendem Einfluss Heiner Geißler, der damals rheinland-pfälzischer Sozialminister war, bei einem Besuch in Birkenfeld auch in den Kindergarten. Doch diese Stippvisite hatte alles andere als den erhofften Effekt. Denn wie von Selle in der Chronik süffisant bilanziert: „Geißler kam, sah die Räumlichkeiten und strahlte: ,Wunderbar, wie in meiner Kindergartenzeit.' Sprach’s und ging ohne ein Wort von notwendiger Modernisierung.“

Ab 1976 im Georg-Wilhelm-Haus

Die ließ dann aber doch nicht mehr lange auf sich warten. Denn ebenfalls Anfang der 1970er-Jahre fasste das Presbyterium den Entschluss, ein neues Gemeindezentrum zu erbauen. Weil dafür der Abbruch der alten Gebäude wie des Küsterhauses nötig war, musste der Kindergarten in ein Ausweichquartier umziehen – und zwar in das Community Center der US-Streitkräfte in der Straße „Auf Ellenborn“, in dem heute das städtische Jugendzentrum untergebracht ist. 1976 ging es dann zurück zum Kirchplatz, wo der Kindergartenbetrieb im neuen Georg-Wilhelm-Haus mit nun drei Gruppen aufgenommen wurde.

Anfang der 1990er-Jahre folgte dann der nächste große Meilenstein: Da ein damals neues Gesetz einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab drei Jahre festlegte, stieg der Druck, das Angebot in Birkenfeld auszuweiten. Dies führte dazu, dass die evangelische Kirchengemeinde Trägerin einer zweiten Kita wurde. Diese integrative Tagesstätte im Wagnersweg wurde 1994 eröffnet.

Konzept ohne feste Gruppen

Der Kindergarten am Kirchplatz wird heute wie eingangs erwähnt von 80 Kindern besucht, wobei in der Krippe Jungen und Mädchen ab sechs Monaten aufgenommen werden. Pädagogisch wird ein offenes Konzept ohne feste Gruppen verfolgt. Leiterin der Kita ist aktuell Katharina Bauerfeld.

Von unserem Redakteur

Axel Munsteiner