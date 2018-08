110 tolle Angebote für die Sommerferien

Für zahlreiche Kinder auch über Idar-Oberstein hinaus gehört das städtische Sommerferienprogramm „Wohin mit den Ferien?“ zum festen Bestandteil der schönsten Wochen des Jahres. Mit rund 110 Angeboten in den Bereichen Sport, Musik und Tanz, Kreativität, Exkursionen und Aktionen sowie Medien und Technik entspricht der Umfang 2018 dem der Vorjahre.

Mit dem Bikepark in Nahbollenbach hat auch das Sommerferienprogramm des Jugendamtes ein neues attraktives Angebot gefunden. Drei Kurse über Fahr- und Sprungtechniken mit dem Mountainbike werden in diesem Jahr dort von Tristan Arens und Tim Risch angeboten.

Foto: Stefan Conradt (Archiv)

„Das zeigt, wie groß die Nachfrage nach wie vor ist“, erklärte Bürgermeister Friedrich Marx bei der Präsentation des Programms. „Und dieses Angebot zeichnet unsere Stadt auch aus, was sich auch an dem regen Zuspruch aus dem Umland ablesen lässt.“ Gefördert wird das Programm aus Mitteln des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Bildung sowie von der Kreissparkasse und der Bürkle-Stiftung. „Dadurch können wir die Teilnehmerbeiträge weiterhin niedrig halten“, betonen die Organisatoren Sabine Moser und Sebastian Herzig vom Stadtjugendamt.

Zum 16. Mal wird das Sommerferienprogramm angeboten – so gibt es natürlich viele Klassiker, die sich seit Beginn ungebrochener Beliebtheit erfreuen, aber es gibt auch immer wieder neue Veranstaltungen, die oftmals Trends entsprechen. So gibt es in diesem Jahr einen Schnupperkurs im Cheerleading, der vom Idarer Turnverein angeboten wird. Neu sind auch Kurse für Selbstbehauptung und Selbstverteidigung für Mädchen, die das Jugendamt in Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus anbietet. „Mit der Sozialpädagogin und Wendo-Trainerin Alexandra Böning haben wir dafür eine hoch qualifizierte Fachfrau gewinnen können“, freut sich Sabine Moser. Die Breite des Angebots beruht vor allem auf einer engen Kooperation mit Vereinen, Verbänden und Unternehmen, die seit Jahren erfolgreich gepflegt und ausgebaut wird. „Das ist eine Win-win-Situation“, erläutert Herzig. „Wir können ein breites und kostengünstiges Angebot aufstellen, die Vereine können sich selbst darstellen und potenziellen Nachwuchs ansprechen.“ Großer Beliebtheit erfreut sich etwa der Tag bei der Feuerwehr auf der Wache 1. „Das ist toll, was die da immer auf die Beine stellen“, schwärmt Bürgermeister Marx. „Auch wenn da sicherlich nur wenige gleich bei der Bambini-Feuerwehr einsteigen, werden doch alle anschließend die Feuerwehr mit anderen Augen sehen.“ Ein Klassiker sind die Videoprojekttage des Offenen Kanals. „Da ist Alfred Stößel Mann der ersten Stunde, seit einigen Jahren macht er das gemeinsam mit seinen früheren Kursteilnehmern, die inzwischen wichtige Funktionen bei Nahe-TV einnehmen“, berichtet Sabine Moser über eine Erfolgsgeschichte.

Zu den Rennern im Rahmen des Ferienprogramms gehört auch die einwöchige Projektwoche im Staden, die in diesem wie auch schon im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem pädagogischen Projektzirkus Zappzarap angeboten wird. Die Maßnahme taucht im 50-seitigem Programmheft, das in den vergangenen Wochen in einer Auflage von 5000 Exemplaren an den Schulen verteilt wurde, erst gar nicht auf. „Das war wenige Wochen nach der Ankündigung in der Nahe-Zeitung schon völlig ausgebucht“, berichtet Sebastian Herzig. Eine immer größere Rolle bei den Buchungen der Plätze spielt das Internet. Bis zu zehn Wunschveranstaltungen können auf dem Anmeldezettel oder online über die Stadtseite eingetragen werden, bei Überbuchungen spielt der Computer Glücksfee und lost aus.

Infos zum Sommerferienprogramm in Idar-Oberstein gibt es hier: ku-rz.de/wohinio

Von unserem Reporter

Jörg Staiber