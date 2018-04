Bereits seit mehr als einem Jahr muss der Zeller Bauhof mit einem Mitarbeiter weniger auskommen. Nur noch neun statt zuvor zehn Mitarbeiter sind für die Moselstadt im Einsatz. Zu wenige, wenn es nach dem Arbeitskreis der Zeller Vereinsvorsitzenden geht. Der hat deshalb zur jüngsten Sitzung des Stadtrats einen Antrag eingereicht, der die Beibehaltung des Personalstandes des städtischen Bauhofs fordert. Nur so sei gewährleistet, dass das Stadtbild in gutem und gepflegtem Zustand erscheine, heißt es in dem Antrag sinngemäß, den Bürgermeister Hans Schwarz in der Sitzung am Montag verlas. Hinzu kommt, dass die 21 Vereine, die im Arbeitskreis organisiert sind, bei Veranstaltungen von der Hilfe durch Bauhofmitarbeiter mitunter profitieren. Sei es beispielsweise bei der Abfallbeseitigung oder dem Aufhängen von Schildern.

Stadtchef Hans Schwarz selbst hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach kritisch zum Fehlen von 1600 Arbeitsstunden, die durch die weggefallene Stelle entstehen, geäußert. Und dem verlieh er auch jetzt ...

Lesezeit für diesen Artikel (238 Wörter): 1 Minute, 02 Sekunden

