Erneut ist es Friedensaktivisten gelungen, in den inneren Bereich des Fliegerhorstes Büchel einzudringen. Sie durchschnitten am Sonntagvormittag an fünf Stellen den Stacheldraht um den Fliegerhorst und betraten den militärischen Sicherheitsbereich (die RZ berichtete). Nach Angaben der Friedensbewegung konnten dabei drei Aktivisten auf einen Hangar, der mit einem neuen Sicherheitszaun umgeben war, eine weitere Gruppe gelangte bis zur Landebahn.

Dabei handelt es sich um Teilnehmer eines Internationalen Protestcamps im Alter von 18 bis 75 Jahren, die sich seit vergangener Woche in Büchel aufhalten und auch schon die Zufahrt zum ...

Lesezeit für diesen Artikel (460 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.