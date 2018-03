Wunschträume sind im Norden erfüllt worden: Landkerner zeigt erstmals seine Fotos

Aus unserem Archiv

Landkern

Es ist der Moment, den Klaus Regnier zehn Jahre lang herbeigesehnt hat. Jetzt, besser gesagt nächsten Donnerstag, ist Premiere: Der passionierte Fotograf zeigt im Alten Kino in Kaisersesch seine Impressionen vom Norden Europas – und insbesondere vom Nordlicht. In dem Vortrag, so sagt der Landkerner, „stecken mehr als 100 Stunden an Arbeit“, gezeigt werden in einem 80-minütigen Vortrag mehr als 300 Fotos.