Die Eifelstadt Ulmen will endlich vorwärtskommen mit ihrem Plan, auf der Hahnwiese ein Gebiet als Wohnbaufläche auszuweisen. Denn angesichts großer Nachfrage braucht man neue Wohnbauplätze. Deshalb hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung im Gemeindehaus am Maar einstimmig beschlossen, von den Misch- und Wohnbauflächen „Ober dem Rindweg“ (zwischen B 259 und A 48) im Flächennutzungsplan so viel abzuzwacken, dass man stattdessen auf der Hahnwiese 2,35 Hektar und im Stadtteil Meiserich 5,5 Hektar als Wohngebiet ausweisen kann. So jedenfalls soll der entsprechende Änderungsantrag an die Verbandsgemeinde Ulmen aussehen. Dass dieses Tauschgeschäft auch Aussicht auf Erfolg hat, erscheint zumindest fraglich.

Stadtratsmitglied Rolf Weber (Wählergruppe Bürger für Ulmen) ging in seiner Funktion als Planer auf die Schwierigkeiten bei dem Versuch ein, neuen Wohnraum für Ulmen zu schaffen. „Wir dürfen Baugebiete nicht ...

Lesezeit für diesen Artikel (482 Wörter): 2 Minuten, 05 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.