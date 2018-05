Ruanda und Rheinland-Pfalz verbindet bereits seit vielen Jahren eine Länderpartnerschaft. Mit zahlreichen Schulpartnerschaften unterstützen Schüler, Lehrer und Einzelpersonen sowie Vereine aus der Region die Menschen in Afrika bereits und tragen so dazu bei, die Lebensqualität in Ruanda zu verbessern. Um den Schülern der Konrad-Adenauer Schule in Treis noch mehr Lust aufs Helfen zu machen, gab es kürzlich einen Infonachmittag im Röhrig-Forum. Es nahmen engagierte Bürger aus der Region und Salvatore Mele, Referat Ruandahilfe der Landesregierung und Michael Nieden, Geschäftsführer Verein Partnerschaft Rheinland-Pfalz/Ruanda, teil.

Mit Projekten, etwa Schulfesten, Weihnachtsmärkten und Sportveranstaltungen, können Schüler dazu beitragen das Partnerland finanziell zu unterstützen. Hans-Peter Röhrig, der selbst kürzlich in Ruanda zu Besuch war, zeigt bei einer Diashow ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.