Wie Schnee die Busfahrt zur Schule beendete

Gleich an zwei Tagen der vergangenen Woche musste eine Familie aus Eppenberg zusehen, wie sie ihre Kinder zur Schule nach Cochem befördert bekam. Für den Schulbus der Linie 733 war schon im Nachbardorf Masburg Endstation – Grund: akute Schneeglätte. Geräumt war die Kreisstraße 11/12 (Eppenberg – Masburg) nicht. Das hatte einen Grund, erläutert Wilhelm Jonas, Leiter der zuständigen Masterstraßenmeisterei (MSM) Cochem, gegenüber der RZ: Zu denkbar ungünstiger Stunde schneite es heftig, und zwar ohne dass dies die Wettermeldung vom jeweiligen Vortag hergegeben hat.

Die Räumfahrzeuge der Straßenmeistereien können nicht immer überall gleichzeitig präsent sein. Foto: Archiv Kevin Rühle

Der betroffene Familienvater aus Eppenberg wandte sich in einem Schreiben, das der RZ vorliegt, an die Straßenmeisterei, aber auch an die Politik. Für ihn war es einfach „ärgerlich“, sagt er. Sowohl am Mittwoch, 17., als auch am Freitag, 19. Januar, gelangten seine beiden Kinder nicht wie gewohnt zur Schule. Dabei waren sie um 6.23 Uhr jeweils noch pünktlich in das öffentliche Verkehrsmittel eingestiegen, das bis zum Bahnhof Kaisersesch fährt. Ab Masburg ging allerdings nichts mehr, schildert der Eifler: „Der Busfahrer forderte die Kinder auf, den Bus zu verlassen.“ Mit dem Handy riefen die beiden zu Hause an. Glücklicherweise war die Frau des Mannes „an diesen beiden Tagen gegen 6.45 Uhr noch zu Hause und konnte unsere Kinder abholen“. Mit dem Auto fuhr sie die beiden zur Schule.

Doch was wäre passiert, wenn niemand da gewesen wäre, der die Kinder hätte abholen können? Diese Frage stellt der Eifler nach eigenen Angaben am 19. Januar telefonisch einer Mitarbeiterin der Rhein-Mosel-Verkehrsgesellschaft (RMV), die die Buslinie betreibt. Er bekam zur Antwort, die Kinder könnten sich ja ein Taxi rufen. Künftig würden die RMV-Busse die beiden Eifeldörfer bei vergleichbaren Straßenverhältnissen gar nicht mehr anfahren, sagte sie. Ob dies im Zweifel tatsächlich die übliche Praxis wäre, wollte die RZ ebenfalls von der RMV wissen. Die entsprechende Anfrage blieb bislang unbeantwortet.

Die Frage hingegen, warum an den fraglichen Tagen zur angegebenen Zeit die Straßen noch nicht geräumt waren, beantwortete MSM-Leiter Jonas dem Eifler in einer längeren E-Mail. „Am jeweiligen Vortag muss der Winterdienst für den kommenden Tag geplant werden. Die Grundlage hierfür bildet die Wettermeldung des Deutschen Wetterdienstes von 11 Uhr.“

Auf Basis dieser Prognose entscheidet die Straßenmeisterei, welche Art von Einsatz sie fahren muss: Reicht eine Kontrollfahrt mit einem oder zwei Fahrzeugen (und weiteren in Rufbereitschaft)? Oder ist direkt ein Einsatz mit mehreren Fahrzeugen nötig? Die Wettermeldungen für die zwei genannten Tage jedoch „zeigten keine besonderen winterlichen Beeinträchtigungen auf“. Also starteten jeweils um 2.30 Uhr Kontrollfahrten. Zwischen 3 und 3.30 Uhr wurden wegen leichten Regens und sinkender Temperaturen Fahrzeuge nachalarmiert.

Doch jeweils gegen 5.45 Uhr kam es an den beiden Tagen für die Straßenmeisterei denkbar ungünstig: Es setzte flächendeckend starker Schneefall ein. „Eine schlimmere Zeit dafür gibt es nicht als halb sechs oder sechs Uhr morgens“, sagt Jonas. Man habe zwar sofort reagiert und alle verfügbaren Fahrzeuge auf die Piste beordert, aber: Von der Alarmierung zusätzlicher Fahrzeuge bis zum Start der Winterdienstroute vergingen mindestens 45 bis 60 Minuten, erläutert er. Je nach Entfernung, die die Mitarbeiter vom Wohnort bis zur Straßenmeisterei zurücklegen müssen. Und: „Ein flächendeckend starker Schneefall bedeutet für den Bereich der Straßenmeisterei Cochem, eine Streckenlänge von nahezu 300 Kilometern zu bedienen“, so Jonas.

Bei der Eifler Familie entschuldige sich Jonas dafür, „dass der Bus an den beiden Tagen nicht wie gewohnt ihre Kinder nach Cochem zum Unterricht bringen konnte“. Er bat aber auch um Verständnis: „Ich vergewissere ihnen, dass die Mitarbeiter auch in solch schwierigen Situationen ihr Bestes geben.“

Dies streitet der Eppenberger Familienvater auch nicht ab. Allerdings hat er den Eindruck, dass Streufahrzeuge Eppenberg und Masburg seit einiger Zeit, wenn überhaupt, „erst sehr spät anfahren“. Auch Gerda Mintgen, Ortsbürgermeisterin von Masburg, sagt, das Räumen der Kreisstraße habe früher schon mal besser geklappt. Mit Blick auf die beiden fraglichen Tage verweist jedoch auch sie auf die außergewöhnlich extreme Wetterentwicklung. Unaufgeregt fügt sie hinzu: „Damit muss man in der Eifel rechnen.“

Von unserem Redakteur David Ditzer