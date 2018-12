Klarer Fall, es weihnachtet sehr. Aber selbst wenn man – wie im Storm-Gedicht „Knecht Ruprecht“ – „von drauß' vom Walde“ herkommt, spielt sich die Advents- und Weihnachtszeit doch zunehmend online ab. Oder nicht? Schreiben Kinder in Zeiten der Smartphones und Messanger, der Bits und Bytes, eine E-Mail an christkind@himmelspforte.org? Oder steht der klassische handgeschriebene Wunschzettel im Advent noch hoch im Kurs? Die RZ hat die mehrheitlich sieben respektive acht Jahre alten Schüler der Klasse 2 b der Grundschule in Lutzerath besucht, um Antworten zu bekommen.

Die Eltern von Sarah aus Gillenbeuren unterstützen das Christkind nach Kräften: „Ich schreibe meine Wünsche auf einen Zettel und lege ihn auf die Treppe“, erzählt das Mädchen. „Mama und Papa ...

Lesezeit für diesen Artikel (590 Wörter): 2 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.