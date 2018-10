Die Schwarze-Katz-Statue auf dem Verkehrskreisel am Fuße des Zeller Bergs muss erst einmal keine übergroße Panik haben, das eine beleuchtete Werbetafel in der Nähe der Tankstelle ihr die Schau stiehlt. Mit klarer Mehrheit von 13 Stimmen hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung entschlossen, dem Investor das Einvernehmen für den Bau einer solchen Tafel an dieser Stelle zu versagen. Nur drei Ratsmitglieder sprachen sich – bei einer Enthaltung – dafür aus, das Einvernehmen zu erteilen. Damit folgte der Rat einer anderslautenden Empfehlung des Hauptausschusses nicht – nach einem regen Austausch von Argumenten.

Die beleuchtete Tafel selbst sollte 3,89 Meter breit und 2,87 hoch sein, quer zur Fahrbahn stehen, angebracht auf einem 2,50 Meter hohen Masten – und zur „Ankündigung verschiedener Fremdwerbung dienen“, ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.