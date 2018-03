Weiterhin Anspannung im Moseltal: Das Wasser will einfach nicht weichen

Aus unserem Archiv

Mosel

Da haut es selbst ein Hochwasser-Warnschild zuweilen um: Auf Höhe Valwig hat Treibgut, das die braunen Fluten der Mosel zurzeit reichlich mitführt, ein Verkehrszeichen umgerissen. Wenig umwerfend ist für die Moselanrainer dagegen das, was das Hochwassermeldezentrum in Trier am Dienstag um 17 Uhr für die Pegelstände am Fluss vorhersagte. Für Mittwoch 17 Uhr prognostizierten die Fachleute in Trier einen Stand von 7,70 bis 7,90, Tendenz: steigend.