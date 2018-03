Weiberfastnacht in Cochem-Zell: Die Möhnen übernehmen die Macht

Aus unserem Archiv

An Weiberfastnacht war im Landkreis bereits eine ganze Menge los. Mehr als 50 Veranstaltungen haben unsere Redakteure, Reporter und freien Mitarbeiter besucht und in Fotos festgehalten. Vielen Dank an dieser Stelle für den Einsatz. In Brohl fand zudem einer der ersten Umzüge im Kreis statt.