Was hätten VG-Chefs gern? Das steht auf der politischen Agenda für 2018

Wie das Leben insgesamt ist auch die Politik im Kreis sicherlich kein Wunschkonzert. Trotzdem haben die Bürgermeister der vier Cochem-Zeller Verbandsgemeinden (VG's) sofort ein paar Projekte im Kopf, bei denen sie sich wünschen, dass das noch junge Jahr 2018 Fortschritte bringt. Die RZ hat nachgefragt, welche Projekte das sind.

Hier wollen die Cochem-Zeller VGs im Jahr 2018 einiges bewegen: Den Verbindungsstollen Maar–Jungferweiher (oben links) möchte Ulmen zur Touristenattraktion ausbauen, die VG Zell strebt nach Ersatz fürs alte Dienstgebäude (oben rechts), die Grundschule Cochem (unten links) soll modernisiert werden, an Breitband-Internetverbindungen für alle wird gewerkelt. Foto: RZ

Den Erhalt der Grundschule in Pünderich und erkennbare Fortschritte in Sachen Neubau eines Dienstgebäudes – das wünscht sich Karl Heinz Simon, Bürgermeister der VG Zell, für 2018. Und dann hat er noch ein Anliegen, wenn er den Blick in die Bundeshauptstadt Berlin schweifen lässt: „Ich wünsche mir, dass wir möglichst bald eine Bundesregierung kriegen, die einen positiven Blick für die Kommunen und insbesondere für den ländlichen Raum hat.“

Zells VG-Chef Karl Heinz Simon Foto: David Ditzer

Letzteres wird Simon nicht selbst beeinflussen können. Bei den Wünschen, die auf seiner lokalen Agenda stehen, sieht das anders aus. Um die Grundschule Briedel-Pünderich, die aufgrund zu geringer Schülerzahlen geschlossen werden soll, steht es nicht gut. VG-Vertreter waren vor Weihnachten zwar bei der Schulaufsichtsbehörde ADD in Trier. „Doch wir haben dort kein Weihnachtsgeschenk bekommen.“ Immerhin: Man hat der ADD Zahlenmaterial dagelassen, denn die Schülerzahlen, die der ADD vorgelegen hätten, seien nicht korrekt gewesen. „Wir können unsere Zahlen sogar mit Namen hinterlegen“, sagt Simon. Ob's etwas hilft? Die Behörde hat zugesagt, die neuen Unterlagen zu prüfen. Diesbezüglich warten VG Zell und Gemeinde nun auf Antwort. Simon verspricht: „Wir werden für die Grundschule kämpfen bis zur letzten Möglichkeit.“

Was den geplanten Neubau eines VG-Dienstgebäudes in Zell angeht, läuft gerade eine Kostenkalkulation durch ein Fachbüro. Dabei geht es um die bebaubare Herstellung des Grundstücks Schlossstraße 71 bis 73, auf dem der neue Dienstsitz der VG einmal stehen soll. Unter anderem gelte es hier, Belastungen zu konkretisieren und sie mit einzukalkulieren. Bauauswirkungen hydrogeologischer Art müssen wegen der Moselnähe ebenfalls ermittelt werden. Simon: „Wir arbeiten also daran, dass der nötige Grundstückstausch mit der Stadt Zell sichergestellt wird.“

Bezüglich des Neubaus selbst sei man sich inzwischen mit dem Büro Wittfoht Architekten (Stuttgart) einig geworden. Der weitere Zeitplan ist äußerst ehrgeizig, hält Simon fest: „Wir beabsichtigen, bis zum Sommer fertige Pläne zu haben und damit dann Förderanträge stellen zu können.“

Ulmens VG-Chef Alfred Steimers Foto: Kevin Rühle

Alfred Steimers hat für das Jahr 2018 bereits einen vollgepackten Fahrplan parat. Und viele der Projekte, deren Erfolg sich der Bürgermeister der VG Ulmen wünscht, drehen sich um den Kurort Bad Bertrich. Aber vor allem hofft Steimers, dass in einige Langzeitprojekte endlich Bewegung kommt. Nicht sonderlich wahrscheinlich, „aber es wäre ein Traum“, wenn der totgesagte Ferienpark Falkenlay noch mal belebt würde. Denn nun kümmert sich der niederländische Industriekonzern VDL Groep um das Projekt. Das Unternehmen hat immerhin 10.000 Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 2,7 Milliarden Euro, ein Schwergewicht also. „Wir haben Druck gemacht“, sagt Steimers, nun sollen bis Ende Januar Ergebnisse vorliegen, wie es weitergeht. „Im Gegensatz zur Marina in Zell haben wir einen gültigen Bebauungsplan.“

Eine Entscheidung fällt im Jahr 2018 jedenfalls für den Verbindungsstollen zwischen dem Ulmener Maar und dem Jungferweiher. „Es ist entscheidend, welche Förderung wir bekommen können“, sagt Steimers, der hofft, dass die Stadt sich das Stollenprojekt leisten kann. Ein wichtiges Projekt für den Tourismus in der Eifel, sagt Steimers, der sich auch um die Umstrukturierung der Marketinggesellschaft Gesundland kümmern muss. Der touristische Zusammenschluss mehrerer Verbandsgemeinden steht vor Veränderungen, denn Bad Bertrich will seine Strukturen in die Gesundland überführen. Verhandlungen stehen zudem mit der VG Wittlich-Land an, die durch die Fusion mit Manderscheid Teil der Gesellschaft wurde. „Es ist wichtig, dass die Gesundland weitergeführt wird, jede Kleinstaaterei ist im Tourismus totaler Quatsch“, sagt Steimers.

Auf einen Durchbruch hofft der VG-Chef aus Schmitt auch bei der Eifelquerbahn. „Wir wissen jetzt, dass dort kein Zug mehr fahren wird“, sagt Steimers. Folglich müsste jetzt die Alternative Radweg angegangen werden, ohne Jahre verstreichen zu lassen.

Persönlich hofft Steimers auch, dass die anstehenden Gutachten zur Kommunalreform die Verbandsgemeinden stärken werden. „Die Frage ist, ob wir Aufgaben gewinnen oder verlieren“, resümiert Steimers.

Albert Jung, VG-Chef Kaisersesch Foto: Kevin Rühle

Albert Jung, Bürgermeister der VG Kaisersesch, wünscht sich weitere DSL-Fortschritte und dass es keine weißen Flecken mehr in der VG gibt. Das würde die Attraktivität der Baugrundstücke und Grundstücke erheblich erhöhen. Des Weiteren soll das Feuerwehrhaus Kaisersesch umgebaut und erweitert werden, weil die Freiwillige Feuerwehr Kaisersesch zentraler Stützpunkt und Hauptstandort der Wehren ist. Von den sozialen Projekten liegen Jung „Die Kümmerer“ besonders am Herzen. Das Projekt werde in der VG Kaisersesch sehr gut angenommen, betont Jung. Daher sollten die Aktivitäten weiter ausgedehnt werden, wozu noch mehr Unterstützer gefunden werden sollen.

Helmut Probst, VG Cochem Foto: Kevin Rühle

Helmut Probst darf die Tage zählen – es sind noch 33, dann tritt der langjährige Bürgermeister der VG Cochem in den Ruhestand. Was die Prioritäten in der VG für 2018 betrifft, trifft er sich unisono mit seinem Nachfolger Wolfgang Lambertz. „Wir müssen weiterkämpfen für den Grundschulstandort Lieg“, sagt Probst. Und Lambertz ergänzt: „Wir müssen unsere Grundschullandschaft sichern, dazu zählt auch die Schule in Müden.“ Zweiter Aspekt: der Umbau des Schulzentrums in der Cochemer Jahnstraße. Beide Politiker sind voller Zuversicht. „Ich glaube, dass wir in dieser schwierigen Gemengelage ein gutes Stück weiterkommen“, betont Probst. Lambertz, der am 1. März übernimmt, hat den Bau des Feuerwehrgerätehauses in Moselkern und den Umzug der Verwaltung in Cochem ganz oben auf der Agenda. Und ganz persönlich? „Ich will den organisatorischen Neuanfang gestalten und, ganz wichtig, bei den Mitarbeitern und Bürgern erst mal ankommen.“

dad/ker/bme/bro