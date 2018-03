Vier Jahre Haft für EC-Kartenbetrug mit Millionenschaden

Aus unserem Archiv

Koblenz/Mainz

Für den Betrug mit falschen EC-Karten muss ein 37-Jähriger vier Jahre in Haft. Das entschied das Landgericht Koblenz am Donnerstag. Dem Mann wird zur Last gelegt, EC-Karten von Kunden einer Bank in Cochem kopiert zu haben. Daran waren auch andere Täter beteiligt. Die Bande hob danach Geld in Polen ab. Der Schaden liegt laut Gericht bei rund 120 000 Euro.