Verursacher flieht nach Autounfall in der Eifel

Bei einem Unfall am Nachmittag des vergangenen Freitags an der Hindenburgstraße in Ulmen hat ein Unbekannter ein geparktes silberfarbenes Auto der Marke Suzuki beschädigt. Wie die Polizei Cochem mitteilt, muss sich der Unfall zwischen 15 und 16 Uhr ereignet haben. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.