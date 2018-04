Bisher schien die Tunnelbaustelle am Petersberg nur wenig Unmut auszulösen – eine Fehleinschätzung. Denn am Mittwochabend gründete sich in einer Kneipe nahe der Baustelleneinfahrt ein Verein, die Bürgerinitiative Tunnelbau. Etwa 30 Anwohner drängten sich vor der Theke und sammelten ihre Sorgen und Nöte mit dem Bahnprojekt. Jetzt wollen die Neefer gemeinsam gegen Lärm, Staub und Intransparenz vorgehen.

Aktuell erweitert die Bahn den Petersbergtunnel, der Neef und Ediger-Eller verbindet. Gestein wird gesprengt und oberhalb des Neefer Wohnmobilstellplatzes gelagert. Ein Schaufelbagger fährt rückwärts an das Gestein heran, das Piepen, ...

Lesezeit für diesen Artikel (412 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.