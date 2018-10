Die Eifel-Kulturtage sind dafür bekannt, renommierte Künstler aufs platte Land zu holen. Mit einer spektakulären Kombination aus hochwertiger Varietékunst und Köstlichkeiten aus der regionalen Küche wartet die beliebte Reihe am Sonntag, 21. Oktober, von 17.30 Uhr an in Hetzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich) auf. Im Bürgerhaus der 2200-Einwohner-Gemeinde „werden die Gäste vier Stunden lang aufs Beste unterhalten – sowohl künstlerisch als auch kulinarisch“, verspricht Rainer Laupichler, Geschäftsführer der Eifel-Kulturtage. Zu einer atemberaubenden Varietéshow servieren Chefkoch Sascha Serwaty und sein Team ein Vier-Gänge-Menü, für das „alles bewusst regional eingekauft wird“, unterstreicht Laupichler, etwa Himmeroder Forelle oder Eifeler Limousin-Rind. Karten gibt's wegen der nötigen Menübestellung nur im Vorverkauf.

Cecilia Stanke, Georg Leiste und TJ Wheels – sie alle sind Akrobaten und Künstler, die auf Auftritte im Zirkus Roncalli, im Wintergarten oder Chamäleon Berlin verweisen können. Und sie werden ...

