Unternehmertum macht im Kreis längst Schule

Die Unternehmerschule Cochem-Zell geht am Samstag, 24. Februar, in die fünfte Runde. An zehn Samstagen werden Lerninhalte zu Führungs-, Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit vermittelt.

Die Teilnehmergebühr beträgt pro Seminartag 195 Euro plus 20 Euro Verwaltungsgebühr. Zur Auftaktveranstaltung treffen sich Interessierte am Mittwoch, 7. Februar, um 18.30 Uhr in der Alten Schule, Koblenzerstraße 19, in Kaisersesch. Anmeldung zur Auftaktveranstaltung bis Montag, 29. Januar, bei Sandra Hendges-Steffens, Telefon: 02671/61-888 oder E-Mail wirtschaftsfoerderung@cochem-zell.de upw