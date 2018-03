Unfall nahe der Pyrmonter Mühle: Mauer beschädigt – Autofahrer türmt

Die Polizei Cochem erhielt am Freitag, 29. Dezember, gegen 11.39 Uhr Kenntnis über einen Verkehrsunfall mit Flucht an der Kreisstraße 25 bei Roes.

Demnach befuhr ein Unbekannter mit seinem Pkw die K 25 in Richtung Pillig. Im Bereich einer Linkskurve in Höhe des Landgasthofes „Pyrmonter Mühle“ kam der Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Begrenzungsmauer, aus der ein massives Stück herausbrach. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, den die Polizei auf circa 3000 Euro schätzt, zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Cochem, Tel. 02671/9840.