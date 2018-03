Unfall auf L 98: 61-Jähriger schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Landkern

Mit einem Rettungshubschrauber musste ein 61-Jähriger nach einem Unfall auf der Landesstraße 98 bei Landkern schwer verletzt in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen werden. Was war passiert? Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei Cochem ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gemeldet. Auf der L 98 bei Landkern (Lange Bahn genannt) kollidierten zwei Pkw.