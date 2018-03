Treiser Kulturbühne: Jetzt spucken sie im Baumarkt kesse Töne

Aus unserem Archiv

Treis-Karden

Seit gut einem Jahr dirigiert sie die bundesweit einzige Kulturbühne im Baumarkt, quasi im Freizeitmodus: Yvonne Röhrig (40). Denn die gelernte Ergotherapeutin kann sich als Leiterin der Bühne nicht mit Haut und Haar hineinstürzen in die Arbeit, die solch ein Kulturbetrieb macht. „Es ist mehr Arbeit, als ich am Anfang geglaubt habe“, sagt sie. Aber: „Ich arbeite mit einem wahnsinnig tollen Team zusammen, ohne dass dies nicht funktionieren würde. Es läuft bei uns vieles Hand in Hand.“ Röhrig gibt einen Ausblick auf die Saison, die am Freitag mit dem Gastspiel von Alice Hoffmann und Norbert Roth alias „Gerda und Walter“ (bereits ausverkauft) beginnt.