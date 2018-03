Tragischer Unfall im Weinberg

Aus unserem Archiv

Cochem-Cond/Valwig – Tödlich ist ein Unfall in einem Weinberg zwischen Cochem-Cond und Valwig ausgegangen: Am Mittwochnachmittag stürzte ein Mann von einem Felsen in die Tiefe und starb dabei. Der Notarzt und die Rettungskräfte vor Ort konnten nur noch den Tod des 61-Jährigen feststellen.