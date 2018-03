Theater in Blankenrath: Wenn die Eitelkeit den Ortschef verbiegt

Die nicht ganz ernst gemeinte Rivalität zwischen den Nachbarorten Blankenrath und Mastershausen steht im Mittelpunkt des Lustspieles "Cola, Cash und Kaugummi", das die Theatergruppe "Meggalich Näälisch" derzeit zur Aufführung bringt.

Foto: upw

Auf der Bühne geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, ziemlich amerikanisch zu. Das unterstreichen die Darsteller auch damit, dass sie allesamt Kaugummi kauend auftreten. Der Dreiakter besticht aber vor allem durch witzige Dialoge und jede Menge Lokalkolorit.

Schon beim Öffnen des Vorhangs geht ein wohlwollendes Raunen durch die Menge. Das Bühnenbild übertrifft alle Erwartungen. Denn diesmal spielt die Szenerie am Blankenrather See. Riesige Fotowände zeigen Dorf, See, Krähenhütte sowie das Nachbardorf Haserich.

Foto: upw

Bei "Cola Cash und Kaugummi" geht es darum, dass die Gastronomin Sabine Sauer (Jennifer Schimpchen), und ihre Freunde Marco (Heiko Massmann), Karin (Nicole Justen) und Tommy (Bastian Utsch) eine Vision haben. Der See mit seiner angestaubten Wirtschaft soll nämlich modernisiert werden. Und zwar auf amerikanische Weise. Spareribs sollen die gewohnten Mettbrötchen ersetzten, am See moderne Freizeitangebote für die ganze Familie entstehen. Pech nur, dass die jungen Mastershausener die Rechnung ohne den grantigen Bürgermeister Anton Knackig (super gespielt von Konrad Stephan) gemacht haben. Der hält nämlich konsequent am Traditionellen fest und lehnt jegliche Neuerungen ab. Am selben Strang zieht Knackigs Stellvertreter, der trottelige Pantoffelheld Johann Klemmer, der von Christoph Nörling so köstlich dargestellt wird, dass es dem Publikum die Tränen in die Augen treibt.

Weitere Gegner der Freizeitanlage sind die Damen der örtlichen Anstandsliga, die von Bruni Gibbert, Astrid Moll, Jessica Theisen und Anke Stephani gemimt werden. Herzerfrischend auch der Auftritt vom Gemeindediener Peter Schnell, der seinem Namen alles andere als Ehre erweist und lieber faul in der Ecke herumliegt, als sich sinnvoll zu beschäftigen. Sobald das Wort "Feierabend" fällt, schreckt er aus dem Schlaf hoch. Ein Running Gag, der sich durch den ganzen Abend zieht.

Foto: upw

Um den Plan vom Freizeitzentrum doch noch durchzusetzen, hecken die Mastershausener einen perfiden Plan aus. Sabines Freund Marco mimt einen amerikanischen Filmproduzenten, der angeblich vor Ort eine mehrteilige Seifenoper drehen will. Die Aussicht auf eine Filmrolle sowie den damit verbundenen Niedergang des verhassten Mastershausens bewegen Knackig dazu, seine Meinung zu ändern. Er trinkt Whisky aus dem Schuh und ist plötzlich zu allem bereit: "Mir streichen ganz Blangat nei." Als Tommy (Basti Utsch, für skurrile Rollen bekannt) als Bordsteinschwalbe auftaucht und den Männern den Kopf verdreht und sich auch die Anstandsdamen plötzlich in Paradiesvögel verwandeln, gerät die ländliche Idylle endgültig aus den Fugen ...

Konrad Stephan ist die Hauptrolle als Bürgermeister wie auf den Leib geschneidert. Seine Versuche Englisch zu sprechen ("I have extra my Englisch offgeputzt") sind zum Brüllen komisch. Heiko Massmann, bekannt aus vorherigen Stücken, glänzt in der Doppelrolle des Amerikaners sowie des forschen "Masdaschers". Ein Paradebeispiel für eine steile Karriere legt Neueinsteiger Christoph Nörling hin. Die Rolle des trotteligen Pantoffelhelden mimt er überzeugend komisch. Das Debüt des 33-Jährigen ist somit mehr als gelungen. Absolut bemerkenswert auch die Leistung von Nicole Justen, die eigentlich für den Kartenvorverkauf zuständig ist, aber für die verhinderte Karina Michel kurzfristig einspringt. Den ungeplanten Einsatz honorieren Kollegen und Publikum mit großem Beifall.

Insgesamt verdient die Aufführung zurecht das Prädikat: Sehr witzig, unbedingt anschauen. Kleine Kritik: Die Vorführung dauert mit fast vier Stunden vielleicht ein bisschen zu lange. Und dass auf der Bühne wirklich geraucht wird, ist eigentlich eher unangenehm. Aber die meisten Zuschauer sehen großzügig darüber hinweg, und der Tenor fällt eindeutig positiv aus. Am Ende folgt auf den Zuruf: "Wir sind der Meinung …" prompt die Antwort aus den Zuschauerreihen: "... das war spitze." Was will man mehr?

Weitere Aufführungstermine sind Freitag und Samstag, 14. und 15. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr sowie Sonntag, 16. Oktober, um 17 Uhr.

Ulrike Platten-Wirtz