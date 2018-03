Sturmschäden in der Eifel: "Burglind" fällt 10 Hektar Wald

Für Revierleiter Gerhard Klees ist die Spardose des Ulmener Waldes zerbrochen. Während ganz Deutschland schockiert die Auswirkungen des Sturms „Friederike“ diskutiert, berichtet Klees im Ulmener Gemeindehaus von den Folgen des ersten Sturms des Jahres. Eigentlich steht der Forstwirtschaftsplan 2018 auf der Tagesordnung, „doch dieser ist Geschichte“. Denn vor zwei Wochen richtete „Burglind“ im Ulmener Wald schwere Schäden an, deren Aufarbeitung viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

Eine Schneise mit einer Fläche von 10 Hektar haben Böen in den Ulmener Wald geschlagen. Auch Auderath und Büchel sind betroffen, doch die meisten Bäume sind in Ulmen gefallen. Betroffen ist vor allem das Gebiet Rothenbusch, hinter der erst im vergangenen Jahr erneuerten Schutzhütte. Derzeit ist der Bereich gesperrt, „es besteht Lebensgefahr“, erklärt Stadtbürgermeister Thomas Kerpen. Er bittet darum, dass die Sperrung respektiert und der Vulkanweg von Spaziergängern und Wanderern nicht genutzt wird.

Das Forstrevier Ulmen war nach dem Sturm schnell im Einsatz, um zumindest Wege freizuschneiden und nur halb gefallene Bäume zu kappen. Sogar der Verkauf des Holzes ist bereits geregelt, die Verträge gesichert. 3000 Festmeter Holz werden so dem Forst ungeplant entnommen, die Bäume waren zumeist mehr als 20 Jahre alt. Doch warum ist der Schaden gerade in diesem Gebiet so hoch?

Die umgestürzten Bäume sind zumeist Fichten, eine Baumart, auf die die Fachleute bei der Neupflanzung heute bereits verzichten. Die Wurzeln dringen nicht tief in den Boden. Ist dieser nass und durchgeweicht, hat der Baum den Orkanböen nichts entgegenzusetzen. Sie trafen den Wald aus Richtung Norden, ungewöhnlich, so der Revierleiter. Und bereits jetzt denkt Klees an die Aufforstung, das Geld aus dem Holzverkauf soll direkt in ein Drittel Laubbäume und zwei Drittel Douglasien fließen. Die verkraften Stürme besser, sind widerstandsfähiger.

Dass laut einer Untersuchung das Forstamt bereits 90 Prozent der Schäden aus den Jahren 2007 und 2010 behoben hat, beruhigt an diesem Abend die Gemüter nur wenig. Und auch der Gewinn aus der Forstwirtschaft fällt 2017 mit 9000 Euro höher aus als erwartet. „Burglind hat die Planung gewaltig verändert“, sagt Klees und bittet den Ulmener Stadtrat den Forstwirtschaftsplan, der nicht mehr der Realität entspricht, trotzdem zu verabschieden. „Wir brauchen eine Arbeitsgrundlage, die Änderungen werde ich später vorstellen“, erklärt Klees.

Jetzt wird ein Forstunternehmen den Windwurf verarbeiten, dabei werden auch die Waldwege stärker belastet als erwartet. Diese müssen dann in diesem Jahr wieder hergerichtet werden, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind. Ebenfalls Schaden genommen hat beim Sturm „Burglind“ die Rothenbusch-Schutzhütte. Ein Baum und Äste sind auf das Dach der frisch erneuerten Hütte gefallen, den Schaden übernimmt laut Bürgermeister Kerpen die entsprechende Versicherung. Albert Klein (SPD) regt an, den Randbereich der Schutzhütte umzugestalten, da dort immer wieder Bäume bei Sturm umknicken. Und auch Kerpen bestätigt: „Der Wind- und Sichtschutz ist aktuell schwierig.“ Mit den jetzt umgestürzten Bäumen hat die Stadt Ulmen mehr als fünf Prozent des Forstes verloren. Die neuen Pflanzen sollen bereits im Herbst den jetzt kahlen Flächen neues Leben einhauchen.

Kevin Rühle